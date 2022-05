Sanremo: il Tar e le proteste non bastano, iniziati i lavori per l'antenna 5G di via Bonmoschetto (Foto e Video)

La sospensiva del Tar all'8 giugno non è bastata ad interrompere i lavori per l'antenna 5G di via Bonmoschetto. Questa mattina i residenti della zona hanno richiesto l'intervento della Polizia Locale, di fronte all'arrivo di un elicottero che ha portato la struttura che reggerà l'antenna vera e propria.

La ditta che sta effettuando i lavori per conto di Iliad ha posizionato il palo nel terreno privato di via Pian di Poma e ha poi lasciato il sito. L'operazione ha creato rabbia e sgomento da parte degli abitanti che da tempo si stanno opponendo all'arrivo dell'antenna.

Gli agenti della municipale hanno preso atto della situazione, raccolto le testimonianze e calmato gli animi dei presenti. I membri del comitato erano convinti che la sospensione della sentenza del Tar fissata all'8 giugno avrebbe concesso oltre a uno stop dei lavori anche qualche giorno per avanzare delle controproposte su dove posizionare l'antenna di Iliad.

Dal Comitato hanno spiegato di non essere contro il 5G ma di non voler nemmeno un antenna così vicina alle case. I ripetitori una volta accesi si troveranno in una posizione ribassata, in linea d'aria con diverse abitazioni a pochi metri di distanza. Secondo loro, ci sono soluzioni meno impattanti per la comunità oltre alla preoccupazione che con il posizionamento di questa antenna si possa creare un precedente che porti anche altre compagnie ad attivarsi nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze.

Per gli abitanti della zona il Comune dovrebbe farsi promotore delle loro istanze e tutelarli. La vicenda dovrebbe approdare domani sera all'interno del consiglio comunale di Sanremo, attraverso i consiglieri di minoranza e non è escluso che il comitato si presenti per far sentire la propria voce.