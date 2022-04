Sanremo: antenna 5G in via Bonmoschetto, interviene anche il Consigliere Lombardi con una Interpellanza

Interviene anche il Consigliere comunale Luca Lombardi (Fratelli d’Italia), in relazione all’autorizzazione del Comune alla Iliad Italia per installare un’antenna 5G di nuova generazione e sperimentazione, alta 15 metri in via Bonmoschetto, vicino all’area sportiva di Pian di Poma e a monte il Monastero delle Carmelitane.

Il Consigliere ha inviato una Interpellanza al Sindaco e alla Giunta per sapere se intendano sospendere il provvedimento di autorizzazione, anche in considerazione del fatto che tale autorizzazione è già stata oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di Imperia e gli esiti non sono ancora stati disposti. Nella missiva chiede inoltre se sia stato predisposto, il piano antenne di telefonia mobile in modo di individuare i siti idonei in modo da minimizzare l’impatto elettromagnetico sul nostro Comune.

“I residenti – dice Lombardi - appena venuti a conoscenza, casualmente, dell’autorizzazione rilasciata dal Comune hanno costituito un Comitato in quanto sono fortemente preoccupati per i rischi per la loro salute che comporterebbe l’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, rischi ancora più elevati per le persone che hanno patologie come le aritmie cardiache, proprio perché è alta la probabilità che i pace-makers possano entrare in conflitto con le radiofrequenze emesse dalle stazioni radio. L’antenna potrebbe avere un forte impatto sull’ecosistema di questa zona, nota per la varietà di flora e fauna locale, con conseguenze che andrebbero a pregiudicare il valore naturalistico ma anche economico dell’area interessata”.

Lombardi sottolinea come, il 29 maggio del 2018 il Consiglio Comunale aveva anche approvato un Ordine del Giorno, contenente la richiesta di sviluppo di un piano antenne a tutela della salute pubblica, mappando le antenne di telefonia mobile già installate a quella data e di prossima installazione sul territorio del Comune di Sanremo, monitorando i campi e valori elettromagnetici per tutelare al meglio la salute pubblica. “Ricordo – termina il Consigliere di opposizione – che il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio”.