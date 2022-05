Sanremo: antenna 5G in via Bonmoschetto, oggi i residenti hanno incontrato il Sindaco Biancheri

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha ricevuto questa mattina una delegazione di residenti di via Bonmoschetto, che erano accompagnati da tre avvocati che vivono nella zona e che stanno seguendo la vicenda dopo la costituzione del Comitato.

Per il Comune, oltre al primo cittadino, erano presenti alcuni tecnici di palazzo Bellevue, oltre al Segretario generale e all’Assessore all’Ambiente. Gli ingegneri hanno illustrato il progetto tecnico dell’impianto e il Sindaco, dopo aver confermato di essere particolarmente attento al caso, di aver chiesto ai tecnici per trovare una soluzione al problema. Verrà formalizzata dal Comitato la richiesta di un tavolo tecnico, nell’ambito del contradditorio con Iliad.

Al momento non è dato sapere se e come si possa trovare una via d’uscita, anche sei residenti hanno confermato come la si possa individuare nei piloni dell’illuminazione di Pian di Poma. Al momento i lavori all’installazione di via Bonmoschetto non sono andati avanti ma la preoccupazione rimane.