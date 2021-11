Sanremo: assistenti scolastici, Pireri “Problema risolto, ora tutti i bambini hanno il proprio servizio” (Video)

A Sanremo l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 ha fatto i conti con due problematiche che hanno destato non poche preoccupazioni tra le famiglie: il ritardo nella partenza del servizio scuolabus e l’assenza di molti assistenti scolastici per il cambio della normativa che, ora, prevede il titolo di laurea. La protesta è arrivata anche sotto il Comune con manifestazioni e richieste di interventi all’amministrazione.



Ora, dopo settimane di lavoro da parte degli uffici e dell’assessorato ai Servizi Sociali, pare che all’orizzonte il cielo si sia schiarito, come confermano le parole dell’assessore Costanza Pireri in consiglio comunale, in risposta all’interpellanza presentata dal consigliere Luca Lombardi.

“Per quanto riguarda il trasporto scolastico, è vero che è partito in ritardo ma è anche vero che diverse famiglie che usufruiscono del servizio in zona San Pietro, San Romolo e via Dante non avevano il servizio perché i genitori non si erano iscritti entro il 30 giugno come stabilito dagli uffici - ha dichiarato l’assessore Pireri in consiglio comunale - sulla base delle ulteriori richieste abbiamo contattato Riviera Trasporti e i nostri uffici si sono adoperati, con ulteriore spesa, e ad oggi sono state accolte tutte le istanze delle famiglie anche se fuori tempo. Per via Dante e via Martiri mancano ancora alcune famiglie perché RT ad oggi non ha un mezzo più grande e, considerate le normative covid, il problema c’è, ma stiamo cercando di risolverlo”.

Schiarite anche per il servizio di assistenti scolastici. “È stata fatta una gara d’appalto terminata a fine maggio, e poi sono state esaminate le proposte pervenute ed è stata individuata la cooperativa per poi attivare le procedure per l’assunzione del personale - ha proseguito l’assessore Pireri - il bando di gara è stato effettuato con una miglioria: si chiedeva che le assistenti avessero la laurea come da normativa di legge e non tutte le precedenti assistenti lo avevano. Con gli uffici abbiamo effettuato incontri con le direzioni scolastiche perché c’era bisogno di assistenza specie a pranzo e nei pomeriggi, servirebbe una mole notevole di personale. Dopo incontri di mediazione siamo riusciti a risolvere questo problema, ad oggi tutti i bambini hanno il proprio servizi”.