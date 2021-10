Sanremo: assistenti scolastici e scuolabus, Comune al lavoro per trovare una soluzione a scuole ormai iniziate

L’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 a Sanremo ha fatto i conti con due problematiche sottolineate da molte famiglie della zona: il trasporto tramite scuolabus e la nomina degli assistenti scolastici.



Per quanto riguarda i trasporti dal Comune fanno sapere che si tratta di un problema legato alla zona San Pietro dove sette famiglie avrebbero presentato la domanda in ritardo. Ora gli uffici di palazzo Bellevue, con il coordinamento dell’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, si stanno muovendo per individuare una soluzione che potrebbe essere l’utilizzo di un altro scuolabus più capiente per poter includere anche i sette bambini ‘ritardatari’.

Più complessa la situazione degli assistenti scolatici. Comune e sindacati stanno lavorando insieme per dare seguito al bando di giugno con il nuovo requisito del titolo di laurea per poter lavorare a scuola. Nell’organico scolastico di zona sono però già presenti assistenti scolastici in servizio da oltre 10 anni e assunti a tempo indeterminato. La questione riguarda circa una quarantina di lavoratori. Proprio in questa settimana è in programma l’incontro tra la cooperativa entrante e quella uscente per cercare una soluzione.