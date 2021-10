Questione assistenti scolastici a Sanremo, i sindacati: “Chiesto mandato per un incontro davanti al Prefetto”

“Per un cavillo burocratico e secondo noi errato - dichiarano i sindacati Cgil, Fisascat e Uil - otto persone già dipendenti della cooperativa Nuova Assistenza, non faranno il passaggio come gli altri ventitré, in quanto, secondo quanto previsto nel bando iniziale, la nuova cooperativa avrebbe dovuto assumere tutti educatori professionali, titolo non previsto per la professione svolta ad oggi dai lavoratori interessati; Di fatto parliamo semplicemente di operatori di categoria B, per la quale non sono previste lauree come oggi richiesto, ma neppure diplomi specifici. Invitiamo chi ha formulato il bando, a verificare il Contratto delle Cooperative Sociali, si accorgerà che assistenti ed educatori professionali sono figure ben distinte per competenze, svolgendo di fatto ruoli molto diversi; La differenza infatti si evidenzia nel livello di appartenenza”.