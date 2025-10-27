 / Attualità

Cerimonia di gemellaggio, una delegazione dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia a Limone Piemonte (Foto)

"A conferma del legame di amicizia e collaborazione che unisce le nostre comunità", dice il sindaco Di Muro

Una delegazione dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia a Limone Piemonte per la cerimonia di gemellaggio tra le due città.

Dopo la firma ufficiale avvenuta a Ventimiglia lo scorso 18 ottobre, la cerimonia si è svolta, sabato scorso, anche a Limone Piemonte alla presenza del sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e della sua Amministrazione, del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta, degli assessori Milena Raco, Adriano Catalano, Serena Calcopietro e Domenico Calimera, del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari e dei consiglieri comunali Gabriele Amarella, Enzo Di Marco e Franco Ventrella.

"A Limone si è svolta la cerimonia di gemellaggio con la nostra città a conferma del legame di amicizia e collaborazione che unisce le nostre comunità" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "L’incontro ha ripreso e rinnovato lo spirito della cerimonia che si era tenuta il 18 ottobre da noi a Ventimiglia, rafforzando il valore di questa unione tra territori che condividono storia, cultura e obiettivi comuni. Un ringraziamento sincero va al sindaco di Limone Massimo Riberi e a tutti i cittadini per l’accoglienza e la calorosa partecipazione. Insieme continuiamo a costruire un futuro di cooperazione e crescita tra le nostre comunità".

Elisa Colli

