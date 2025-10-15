Gemellaggio tra i comuni di Ventimiglia e Limone Piemonte, accordo approvato in consiglio comunale (Foto)

Approvato all'unanimità in consiglio comunale l'accordo di gemellaggio tra i comuni di Ventimiglia e Limone Piemonte. La pratica, dopo essere approdata in commissione, è stata approvata nel corso della seduta monotematica odierna.

Il gemellaggio verrà, perciò, ufficialmente celebrato sabato 18 ottobre alle 18 nella sala consiliare con una cerimonia solenne e la firma del patto di gemellaggio alla presenza della delegazione del comune di Limone Piemonte, guidata dal sindaco Massimo Riberi e delle autorità locali mentre alle 20 è previsto un concerto dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova dal titolo “Musica sull’acqua” presso il teatro comunale di Ventimiglia. L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito.

Una delegazione dell'Amministrazione comunale si recherà poi, il 25 ottobre, a Limone Piemonte. "E' un atto formale che voglio intendere come inizio di un percorso che si suddivide in più parti" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Questo gemellaggio è solo l’inizio di un percorso che porterà nuove iniziative e opportunità per entrambi i territori. La cerimonia ufficiale sarà il 18 ottobre. Per sugellare questo storico evento, abbiamo deciso di offrire ai nostri concittadini uno spettacolo di assoluto livello dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, nell’ambito della rassegna concertistica Liguria Musica che sarà a ingresso libero ma invito i cittadini a venire un po' prima visto i posti limitati. A Limone Piemonte ci lega non solo la strada, fortunatamente riaperta, ma anche rapporti storici e turistici: penso in primo luogo alla storica ferrovia delle meraviglie ma anche al fatto che Limone è da sempre meta sciistica dei ventimigliesi mentre la Riviera rappresenta la destinazione estiva per molti piemontesi".

"Due città unite da una storia comune e una profonda amicizia" - dice il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Molti cittadini frequentano Limone Piemonte, per noi ventimigliesi è una seconda casa. Mia moglie ha origini limonesi per tanto non posso che augurare che questo legame continui a crescere e porti benefici a entrambe le città".

"Sono completamente in linea con il sindaco questa sera" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Non facciamo però solo la festa e poi lasciamo li, una scatola vuota. La ferrovia delle Meraviglie che ci unisce fu un'idea di un ventimigliese. Chiedo perciò al sindaco un'opera di attenzione e manutenzione. L'ultima domenica di agosto Limone festeggia i carrettieri e vorrei porre l'attenzione, lanciando un'idea, che visto che cade con la nostra festa di San Secondo di trovare uno spazio per ricordare la mulattiera di San Secondo. Sono favorevole a questa pratica".

"Il gemellaggio tra i due comuni suggella un'accomunanza geografica e frequentazione reciproca. Molti piemontesi vengono in spiaggia da noi e tanti ventimigliesi godono delle montagne piemontesi in estate e in inverno. C'era già stata un'iniziativa tra l'Atl cuneese e il consorzio Riviera, che fu stipulato nel 2019, con l'allora amministrazione Ioculano" - afferma il consigliere Vera Nesci - "Spero che da questa festa si creino degli atti concreti che portino benefici a entrambi i comuni".

"Questa intuizione è stata geniale" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Questa amministrazione ha tutte le carte in regola per portare avanti questo programma per i prossimi sette anni".

"E' una lieta serata" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Stasera è sicuramente piacevole rispetto ad altri consigli comunali. E' una presa d'atto unanime di una pratica portata avanti dal nostro sindaco che sicuramente è ottima da ogni punto di vista. Sono particolarmente contento a livello personale oltre che amministrativo. La delibera sicuramente porterà un bagaglio prezioso per Ventimiglia come per Limone. Siamo due realtà morfologicamente unite da una valle nonostante la divisione geografica. Da ex assessore alle manifestazioni e turismo è molto importante sfruttare questo gemellaggio dal punto di vista turistico e sportivo. Già in passato c'erano state manifestazioni che avevano collegato Limone Piemonte e Ventimiglia e quindi sarà necessario pubblicizzarle in maniera consona. Il voto del nostro gruppo sarà favorevole".

"Oggi celebriamo un gemellaggio che unisce due territorio diversi ma complementare. E' un progetto per il futuro. Unendo le forze possiamo valorizzare monti e mare, cucina e tanti eventi culturali" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Insieme possiamo creare un modello di turismo sostenibile e tutto l'anno. Come gruppo di Fratelli d'Italia crediamo fortemente in questo progetto".

"Siamo contenti di un gemellaggio" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Sono sempre stato per la vicinanza e l'amicizia tra i popoli ma spero che possa portare vantaggi per la statale 20. Mi auguro che i politici lavorino per avere una strada per arrivare a Limone Piemonte".

"Quest'oggi la pratica non è da dibattito" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "E' la prima volta che sento un gemellaggio tra Ventimiglia e Limone Piemonte e penso che possa trovare il favore di tutto i l consiglio comunale. Limone Piemonte è una mete obbligata per i ventimigliesi sia nel periodo invernale per sciare e nel periodo estivo. E' una meta molto ambita. E' l'anello di congiunzione tra mare e montagna. Non c'è solo la chiesetta ma anche il condominio San Secondo. Ventimiglia ha già dato un riconoscimento a Limone Piemonte con corso Limone Piemonte che è stato il preludio per questo gemellaggio. Spero che ci sia veramente uno scambio tra Ventimiglia e Limone Piemonte".

"Ottima iniziativa, il gemellaggio non è solo un patto tra amministrazioni ma anche tra le comunità L'obiettivo dovrebbe essere sia economico che turistico" - dice il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Il nostro territorio è uno dei più fortunati che si affaccia sul mare e a un'ora di distanza c'è la montagna. Il mio voto sarà sicuramente a favore".

"Quando la politica guarda oltre gli orizzonti amministrativi e costruisce dei ponti è la scelta giusta perché rafforza e unisce la comunità e crea sviluppo" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "E' il riconoscimento di una storia, di legami culturali, geografici. Crediamo molto nella cooperazione tra territori. Ventimiglia e Limone condividono delle sfide comuni ma hanno anche grandi potenzialità. Non ci collega solo una strada ma rapporti storici e turistici, come la Ferrovia delle Meraviglia. Penso a Limone come meta sciistica per i ventimigliesi e Ventimiglia come meta balneare per gli abitanti di Limone. Il nostro impegno sarà vigilare affinché il gemellaggio non resti solo sulla carta ma che vi siano iniziative".

"E' una bellissima iniziativa che sicuramente deve essere portata avanti" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Giovanni Ascheri - "Non dimentichiamo che la Ferrovia delle Meraviglie è patrimonio Fai".