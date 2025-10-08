 / Politica

Il gemellaggio tra Ventimiglia e Limone al centro del prossimo consiglio comunale

La seduta monotematica è prevista il 15 ottobre

Il gemellaggio tra Ventimiglia e Limone sarà il tema al centro del prossimo consiglio comunale previsto per il 15 ottobre alle 19.

La pratica su una possibile collaborazione tra i due comuni dovrà, infatti, essere approvata nel corso della seduta monotematica.

Il giorno precedente la pratica, inoltre, sbarcherà in commissione prima di approdare in consiglio comunale. Se verrà approvata dal consiglio, una delegazione dell'Amministrazione comunale si recherà, nei giorni a seguire, a Limone per l'ufficializzazione del gemellaggio.

Elisa Colli

