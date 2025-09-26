Vallecrosia, giochi per bambini rotti: incaricata una ditta specializzata per la riparazione (Foto)

Giochi per bambini, situati nei giardini vicino al bar Ottagono e di fronte al plesso scolastico Andrea Doria, a Vallecrosia off-limits. Non potranno al momento essere utilizzati fino a quando non verranno riparati.

E' avvenuto ieri un sopralluogo del vicesindaco Cristian Quesada insieme al consigliere comunale Manuela Balbis per verificare da vicino la situazione dei giochi per i bambini. Accertatone lo stato è stata incaricata una ditta specializzata che non solo provvederà alla riparazione dei giochi esistenti e alla sostituzione delle parti necessarie ma garantirà anche la certificazione di sicurezza di tutte le strutture.

L’intervento verrà realizzato quanto prima, compatibilmente con i tempi tecnici di approvvigionamento dei pezzi. "L’obiettivo è chiaro" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Garantire ai più piccoli spazi di aggregazione sicuri, accoglienti e certificati, dove poter giocare in totale serenità. Ci scusiamo per i disagi legati all’attesa ma la sicurezza dei bambini viene prima di tutto e stiamo facendo il massimo per accelerare i lavori. Presto i giochi torneranno a disposizione dei nostri ragazzi".