Vallecrosia, sistemati i giochi per bambini: montato uno scivolo nuovo (Foto)

Riparati i giochi per bambini, situati nei giardini vicino al bar Ottagono e di fronte al plesso scolastico Andrea Doria, a Vallecrosia. Da oggi potranno nuovamente essere utilizzati dai bimbi della città.

Dopo il sopralluogo del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Cristian Quesada, insieme al consigliere comunale Manuela Balbis, per verificare da vicino la situazione dei giochi per i bambini, era stata incaricata una ditta specializzata che ha provveduto alla riparazione dei giochi. Un intervento reso possibile, dunque, grazie alla sinergia tra il vicesindaco Quesada e il sindaco Fabio Perri, che ricopre anche il ruolo di assessore al Bilancio.

Dondoli e altalene sono stati sistemati, messi in sicurezza e riaperti. E' stato, inoltre, montato uno scivolo nuovo. "Tra circa dieci giorni anche l'altalena verrà sostituita ma nel frattempo è stata resa fruibile" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Ci scusiamo per i tempi di attesa: purtroppo, come spesso accade, siamo legati ai tempi di approvvigionamento delle forniture, che non dipendono direttamente da noi. Questo intervento è stato reso possibile grazie a un lavoro di squadra concreto a servizio della comunità e delle famiglie. Continuiamo così, con attenzione e impegno, per una città sempre più accogliente e curata".