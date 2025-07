Scritte 'No Tav' e 'Genova antifascista' a un matrimonio, scoppia la polemica a Pigna

Appendono striscioni con le scritte "No Tav" e "Genova antifascista" a un matrimonio, organizzato nel fine settimana nel tendone del paese dove solitamente vengono proposte le feste dell'Unione Sportiva Pignese, e così scoppia la polemica a Pigna.

Il paese dell'alta val Nervia è, infatti, stato scelto dagli sposi, provenienti da Genova, come location romantica per le loro nozze. Un momento di gioia e di felicità, che, però, ha suscitato perplessità, dubbi e sgomento tra gli abitanti, che si sono chiesti "come è possibile che sia stato permesso un comportamento simile a un matrimonio organizzato in un luogo pubblico? Avevano tutte le autorizzazioni?".

Il sindaco di Pigna Roberto Trutalli rassicura: "Il matrimonio è stato celebrato nell'aula consiliare del Comune. Hanno scelto Pigna visto che la mamma della sposa era pignasca. Una signora autorizzata, coadiuvata da me, ha officiato il matrimonio a cui hanno partecipato parecchi giovani, circa 160. Il matrimonio era regolare. Le autorizzazioni per poter fare la festa, un aperitivo in piazza Vecchia, sono state rilasciate dal Comune, poi, però, si sono spostati per il pranzo nella tensostruttura dell'Unione Sportiva Pignese. Lì non sono andato, perciò, non so cosa sia successo. All'interno dell'aula consiliare o vicino al comune non vi erano scritte o slogan, quello che hanno fatto dopo non lo so".