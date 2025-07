Scritte 'No Tav' e 'Genova antifascista' a un matrimonio, l'Unione Sportiva Pignese: "Siamo estranei ai fatti"

"Come unione sportiva abbiamo partecipato al banchetto perché ci è stato chiesto di preparare il cibo che loro ci avevano fornito ma ci dissociamo da tutte queste cose in quanto non sono successe all'interno del momento di convivialità" - specifica il presidente dell'Unione Sportiva Pignese Mario Siboldi riferendosi agli striscioni con le scritte "No Tav" e "Genova antifascista" spuntate a un matrimonio, organizzato nel fine settimana nel tendone di Pigna.

"Siamo estranei a tutte queste situazioni" - sottolinea - "Il nostro scopo, innanzitutto, è quello di essere un'associazione antipolitica. Non ci interessa il discorso della politica, non ci interessano questi malumori o fraintendimenti che possono essersi verificati al di fuori di quello che è stato il momento conviviale".

"Tutte le cose che possono essere successe al di fuori non fanno parte della nostra etica" - conclude - "Come associazione sportiva, quindi, ci estraniamo dai fatti".