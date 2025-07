Scritte 'No Tav' e 'Genova antifascista' a un matrimonio a Pigna, la minoranza presenta un'interrogazione

"Come capogruppo di minoranza del gruppo consiliare Pigna nel cuore, nella serata di ieri, a seguito della lettura di diversi articoli di stampa e dopo aver ricevuto numerosi messaggi e lamentele da parte dei cittadini, ho ritenuto doveroso depositare un’interrogazione rivolta al Sindaco per chiedere spiegazioni chiare e ufficiali su quanto accaduto" - dice il consigliere comunale di minoranza Patrizia Stefani riferendosi agli striscioni con le scritte "No Tav" e "Genova antifascista" spuntati a un matrimonio organizzato nel fine settimana scorso nel tendone di Pigna.

"Crediamo che la trasparenza istituzionale e il rispetto del diritto a essere informati siano principi fondamentali dell’amministrazione pubblica" - sottolinea - "Il nostro ruolo di opposizione ci impone di vigilare e di portare in sede consiliare le domande e le preoccupazioni della comunità".

Nell'interpellanza, in particolare, viene chiesto: "A che titolo è stato concesso l’uso della struttura pubblica per lo svolgimento del matrimonio in oggetto? E' stata presentata e protocollata apposita richiesta da parte degli organizzatori? L’Amministrazione comunale era a conoscenza della natura e del tenore dell’evento, in particolare rispetto a orari, modalità di svolgimento e uso di impianti audio o altri strumenti potenzialmente disturbanti? Sono state richieste e ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, comprese eventuali deroghe al regolamento comunale in materia di orari, emissioni sonore e utilizzo di strutture pubbliche per eventi privati? Per l’evento è stato predisposto un piano di sicurezza, come previsto per le manifestazioni? A quanto ammonta il corrispettivo versato al Comune per la concessione dell’utilizzo della struttura? E tale somma è congrua rispetto al tipo di evento e alla durata dello stesso?".

"Sicuri di risposte puntuali e tempestive, auspichiamo che si possa fare piena luce sull’episodio" - afferma il consigliere comunale di minoranza e capogruppo consiliare “Pigna nel Cuore”, che si aspetta una risposta scritta e orale al prossimo consiglio comunale.