5.7 milioni di euro per la ricostruzione della passerella, D'Andrea: "Ventimiglia ha ottenuto l’attenzione che merita"

"Sono lieta che finalmente la mia città possa essere destinataria di un importante finanziamento per risanare i danni subiti il 3 ottobre 2020 e che abbia ottenuto l’attenzione che merita" - afferma il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Cristina D'Andrea venuta a conoscenza del finanziamento da parte della Regione Liguria di 5.7 milioni di euro per la ricostruzione della passerella distrutta nel 2020 dalla tempesta Alex.

"Mi ritengo una persona critica e obiettiva, che approfondisce le questioni, in prima linea quando c’è da sollecitare interventi per la città e i cittadini e rimarcare eventuali mancanze ma altrettanto obiettiva nel riconoscere il raggiungimento di determinati obiettivi e l’ottenimento di finanziamenti per il bene di Ventimiglia" - sottolinea - "Sono passati cinque anni e mezzo dalla tempesta Alex che mise in ginocchio la città con danni ingenti, tra cui il crollo della nostra passerella: simbolo di Ventimiglia, presente in molti racconti di genitori e nonni e, fondamentale collegamento tra il centro cittadino, la Marina e il centro storico".