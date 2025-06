Ventimiglia: la Regione conferma stanziamento per la ricostruzione della passerella Squarciafichi, entro l'anno potranno iniziare i lavori

La Giunta regionale, che si è riunita oggi pomeriggio a Genova, ha confermato lo stanziamento da quasi sei milioni di euro per la ricostruzione della passerella Squarciafichi, fatta crollare dall’ira del Roya nell’ottobre del 2020, sotto la tempesta Alex, che provocò ai tempi gravissimi danni in tutto il ventimigliese e in Val Roya. Nella fattispecie sono stati stanziati 5.687.000 euro con un cofinanziamento del Comune di 800mila euro (importo complessivo di 6.487.000 euro).

La decisione era stata presa da tempo ed oggi la Giunta guidata dal presidente Marco Bucci ha messo nero su bianco. Nel marzo scorso, lo ricordiamo, si sono svolti i lavori per rimuovere il troncone della passerella rimasto in piedi. L’intervento per la ricostruzione dovrebbe iniziare entro l’anno.

“Con queste risorse andremo ad intervenire in settori cruciali per la nostra Regione, come la manutenzione delle strade, la difesa del suolo, la cultura, la rigenerazione urbana e la sicurezza che incidono fortemente sulla qualità della vita dei cittadini – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Con questa seconda tranche, che si va a sommare ai 48 milioni già stanziati con la prima fase lo scorso marzo, andremo a investire per il 2025 oltre 87 milioni di euro, permettendo la realizzazione di interventi e progetti di grande importanza per i liguri. Il Fondo Strategico Regionale è inoltre uno strumento prezioso per stare al fianco degli enti locali della nostra Regione, in grado di aiutare i Comuni a realizzare nuovi progetti e a curare il territorio, senza trascurare gli investimenti nella cultura e nello spettacolo”.

“Tutti gli interventi finanziati vedranno l’avvio dei lavori entro la fine dell’anno - afferma l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone – per realizzare opere strategiche, molto attese dal territorio per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la manutenzione e messa in sicurezza di strade secondarie, comunali e provinciali indicate dai Comuni come prioritarie. Grazie al Fondo strategico, insieme al presidente Bucci manteniamo anche gli impegni assunti: a levante, a seguito del confronto serrato con i sindaci e tutti i soggetti coinvolti, stanziamo le risorse per oltre 1 milione e 400mila euro, per la prima fase di messa in sicurezza urgente di alcune delle gallerie stradali, fondamentali per garantire al più presto l’accesso ad alcune attività ricettive rimaste isolate. A ponente stanziamo le risorse necessarie per la nuova passerella sul Roja, che sostituirà quella distrutta dalla piena del fiume durante la tempesta Alex ripristinando il collegamento pedonale tra le due sponde della città”.