Ventimiglia: Biasi (Lega) "Regione Liguria approva stanziamento di 5.7 milioni di euro per nuova passerella sul Roya. Messe a tacere sterili polemiche del Pd"

“Regione Liguria sostiene lo sviluppo del nostro territorio e, come avevo anticipato, la giunta Bucci ha approvato lo stanziamento di quasi 5.7 milioni di euro per la ricostruzione della passerella sul Roya a Ventimiglia. Nella fattispecie sono stati stanziati 5.687.000 euro, più il cofinanziamento del Comune". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

"Con il progetto esecutivo approvato e ora con l'approvazione definitiva del piano strategico triennale, dove rientrano anche i fondi per la nuova passerella Squarciafichi, la Città di Ventimiglia potrà finalmente vedere completata una delle opere che più attende dopo la tempesta Alex dell’ottobre 2020. Si tratta di una risposta concreta, frutto dell’amministrazione del fare, che mette a tacere le sterili polemiche provenienti da esponenti delle minoranze, come l’ex sindaco e attuale consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano. La nuova passerella sul Roya a Ventimiglia non è soltanto un’infrastruttura attesa dai residenti, ma rappresenta anche un elemento strategico di rilievo regionale, nazionale e internazionale. Collega il centro cittadino a un’area in via di sviluppo ed è uno dei simboli della ripartenza dopo i danni subìti dal nostro territorio. Ringrazio per il proficuo lavoro anche il sindaco Flavio Di Muro, che si è impegnato molto per raggiungere con successo questo importante obiettivo”.