Ventimiglia: Ioculano (PD) "Passerella, finalmente arrivati i fondi, un disegno per Biasi: speriamo questa volta possa capirla"

"Inizio sinceramente a preoccuparmi per il collega neo-leghista Armando Biasi. Non capire alla prima può capitare, anche alla seconda possiamo essere comprensivi… ma alla terza il dubbio che non voglia proprio capire inizia a farsi concreto": a dirlo è Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico, in risposta all’ennesimo comunicato stampa del consigliere Biasi, che torna a citare Ioculano in merito alla passerella sul fiume Roja, in corso di finanziamento da parte di Regione Liguria.

"Sono ovviamente contento che la Regione abbia finalmente stanziato le risorse per la passerella, come chiedo da tempo – dichiara Ioculano –. Avevo indicato in Consiglio Regionale mesi fa una possibile fonte di copertura finanziaria e, non a caso, oggi quei fondi vengono annunciati come disponibili e utilizzabili per lo scopo. Siamo soddisfatti che si sia imboccata questa direzione, anche se in forte ritardo. Ora ci auguriamo che siano utilizzati davvero, con tempi certi e un cronoprogramma trasparente. Quello che invece continua a mancare – ed è questo il vero punto – è la componente ciclabile, da noi richiesta sin dall’inizio come parte integrante dell’opera. In un territorio che rappresenta il punto di partenza naturale della Ciclovia Tirrenica, è paradossale che un’infrastruttura strategica come questa venga realizzata senza prevedere alcun collegamento ciclabile. È un’occasione persa, una visione miope dello sviluppo urbano e turistico della città".

"Dispiace – prosegue Ioculano – doverlo ripetere a ogni uscita pubblica del collega Biasi, che ormai sembra avere una certa dipendenza nel citarmi. Lo comprendo: ognuno ha i suoi riferimenti. E il collega Biasi ahimè deve accontentarsi di vivere di luce riflessa. Se davvero le mie proposte stanno diventando il suo programma, ne sono lieto. Vorrei però ricordargli che citare non basta: servono scelte concrete e complete, non annunci parziali. Ventimiglia merita risposte vere, non solo conferme tardive". E conclude, con un sorriso: «Alla prossima uscita pubblica di Biasi sulla passerella – ormai una rubrica fissa – spero di poter finalmente leggere che la ciclabile è stata inserita e che Ventimiglia ha finalmente davvero un’infrastruttura moderna e completa. Fino ad allora, continuerò a fare quello che evidentemente disturba: porre questioni di merito e chiedere visione per la città".