Ventimiglia, 5,7 milioni dalla Regione per la ricostruzione della passerella: “Entro l’anno partirà il cantiere”

“Esprimiamo soddisfazione e orgoglio per l’importante risultato che il nostro Sindaco e l’Amministrazione tutta sono riusciti ad ottenere ieri grazie a capacità amministrativa e ottime relazioni con la Regione Liguria, segno che la ‘filiera istituzionale’ funziona e continua a portare i suoi frutti per lo sviluppo della nostra città”.

Con queste parole il Comune di Ventimiglia commenta il finanziamento di 5,7 milioni di euro, provenienti dal Fondo Strategico Regionale, destinato alla ricostruzione della passerella sul torrente Roja, infrastruttura fondamentale per collegare i quartieri Peglia e Borgo alla città.

“Il contributo – si legge ancora nella nota ufficiale – ci consentirà di ricostruire un’opera fondamentale per la viabilità, la sicurezza e la connessione tra due quartieri strategici della città, ed in via di sviluppo, con il centro cittadino, troppo a lungo abbandonata a promesse non mantenute”.

Il Comune rivendica la rapidità con cui si è arrivati al risultato: “Un plauso va al Sindaco Flavio Di Muro e a tutta l’Amministrazione comunale, che in appena un anno e mezzo di mandato sono riusciti a depositare un progetto esecutivo serio, credibile e cantierabile, e ad ottenere i fondi necessari dopo appena quattro mesi dall’invio della domanda di finanziamento, grazie a un lavoro instancabile di interlocuzione istituzionale e visione amministrativa concreta”.

Non manca il ringraziamento agli uffici comunali e regionali, ai consiglieri e agli assessori, ma soprattutto al presidente della Regione: “Il nostro plauso si estende ai nostri uffici e agli uffici regionali competenti, ai Consiglieri e agli Assessori regionali che hanno seguito l’iter e, soprattutto, al Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: da candidato venne a Ventimiglia facendo una promessa a tutti i ventimigliesi, impegnandosi personalmente a finanziare la ricostruzione della passerella. Dopo appena sei mesi dal suo insediamento quella promessa è diventata realtà, ripagando in maniera concreta la fiducia che i due terzi degli elettori di Ventimiglia gli avevano accordato, e mostrando sostegno e vicinanza tangibile alla nostra città, a dispetto delle critiche e delle inutili polemiche provenienti da alcuni esponenti dell’opposizione cittadina e regionale”.

Il Comune conclude con un annuncio operativo: “Siamo orgogliosi di poter annunciare quindi che l’opera sarà cantierata entro l’anno, grazie al contributo ricevuto e alla somme disponibili sul bilancio comunale, pari a 800.000 euro, che stanzieremo definitivamente nel prossimo Consiglio comunale”.