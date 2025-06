L'opposizione in Provincia dice no all'abbattimento del ponte sull'Argentina: Bozzano "Si potrebbe installare un ponte galleggiante!"

Una mozione in Consiglio Provinciale sull'interruzione della pista ciclopedonale per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte tra Riva Ligure e Arma di Taggia.

Sarà presentata dal Consigliere di opposizione, Daniela Bozzano (Riviera Bene Comune) per chiedere al Presidente Claudio Scajola di attivarsi con ogni mezzo presso la Regione Liguria, affinché venga modificato il progetto mettendo in atto altre modalità operative che non prevedano la demolizione del ponte o in subordine l'installazione di un pontile galleggiante che consenta, in sicurezza, a pedoni e ciclisti di evitare il pericolosissimo transito sulla via Aurelia.

"Ci aspettavamo che il Presidente Scajola avesse maggiore sensibilità per il problema e reagisse con maggiore prontezza. Solidarizziamo con la protesta del gruppo di minoranza di Taggia ‘Progetto Comune’, concordando come sia da scongiurare l'interruzione di un percorso che sta riscuotendo tanto successo tra i numerosi turisti italiani e stranieri (francesi e tedeschi in particolare) mettendo a rischio le ricadute economiche su un territorio intero. Necessita attivarsi, con ogni mezzo, per impedire un disastro annunciato".