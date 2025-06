Chiusura del ponte sull'Argentina, 'Progettiamo il futuro' richiede la convocazione urgente del consiglio comunale di Taggia

"A seguito delle tante discussioni nate sulla chiusura del ponte della pista ciclabile tra Taggia e Riva Ligure, il gruppo consiliare Progettiamo il futuro - con la condivisione della consigliera Fulvia Alberti di Progetto Comune - ha presentato una richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale di Taggia, proprio con lo scopo di discutere in sede istituzionale tutti gli aspetti legati a questa vicenda e all'intero progetto dei lavori di messa in sicurezza della foce del Torrente Argentina" - annunciano Cascino Gabriele, Federico Giuseppe, Caldani Davide del gruppo consiliare 'Progettiamo il futuro' riferendosi alla chiusura del ponte della pista ciclabile tra Taggia e Riva Ligure.

"Non c'è mai stata discussione, finora, sull'intero progetto nel consiglio comunale di Taggia, e riteniamo che ora sia giunto il momento che questo avvenga, anche alla luce dei ritardi e delle criticità emerse in questi ultimi giorni: è giusto che la cittadinanza sappia a cosa sono dovute e, soprattutto, di chi sono le responsabilità di questi disagi" - mette in risalto il Gruppo consiliare “Progettiamo il futuro”.