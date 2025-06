Chiusura della pista ciclo pedonale. Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti: ”La Regione mantenga gli impegni sulla continuità del tracciato”

Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti intervengono in merito alla chiusura della pista ciclo pedonale, tra i Comuni di Taggia e Riva Ligure, a seguito dei lavori sul ponte presente alla foce del torrente Argentina. Le associazioni di categoria ritengono inaccettabile la situazione che si sta andando a delineare, con la chiusura della pista ciclopedonale proprio in un periodo in cui in riviera sta arrivando il turismo nazionale ed internazionale.

Questa decisione, se non ravveduta, comporterà gravissimi danni a livello economico, per le ripercussioni negative che inevitabilmente ricadranno sulle imprese, oltre che un rilevante danno di immagine per tutto il territorio. Nei giorni scorsi la pista del ponente ligure ha conquistato, con una notizia che oggi appare paradossale, l’Italian Green Road Award 2025, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane per qualità tecnica, paesaggio, servizi e sostenibilità.

Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti chiedono quindi che la Regione mantenga gli impegni presi in merito a garantire la continuità del tracciato sulla pista ciclopedonale, anche durante i lavori e quindi non interrompere il collegamento.