"Primavera in Musica" a Vallecrosia, 'La Gentil Musica' entusiasma il pubblico (Foto)

'La Gentil Musica' entusiasma il pubblico. Si chiude con un successo l'ultimo appuntamento della XIX rassegna concertistica "Primavera in Musica" organizzata dall'associazione musicale G. B. Pergolesi ETS e dal comune di Vallecrosia.

Veronica Ioppolo, soprano, e Adriana Costa al pianoforte si sono esibite ieri pomeriggio, presso la sala polivalente di Vallecrosia, accompagnando i presenti nel mondo delle compositrici proponendo brani di Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Fanno Mendelssoln, Clara Schumann, Mariane von Martinez e Chaminade. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco pro tempore Marilena Piardi, gli assessori Denis Perrone e Patrizia Biancheri e i consiglieri comunali Enrico Amalberti e Sandrino Anastasio.

Veronica Ioppolo, laureata in Canto Lirico, si dedica in particolar modo allo studio di brani cameristici e segue anche un suo percorso come cantautrice e compositrice. Operatrice certificata “Musica in Culla”, affianca all’attività concertistica, un’intensa attività di insegnamento della musica per i bambini e, in particolar modo, per bambini in età prescolare.

Adriana Costa, laureata in pianoforte, è direttrice dei corsi dell'associazione Pergolesi, docente di pianoforte, operatrice certificata “Musica in Culla”, concertista e pianista accompagnatore di cantanti e si propone in diverse formazioni tra cui: pianoforte e flauto, pianoforte e clarinetto, pianoforte e organo. Ha tenuto concerti in Italia, Francia, Germania. E’ maestro accompagnatore del Coro Polifonico Città di Ventimiglia.