Vallecrosia, BPMS Trombone Quartet si esibisce a "Primavera in Musica" (Foto)

BPMS Trombone Quartet ospite a "Primavera in Musica". La XIX rassegna concertistica organizzata dall'associazione musicale G. B. Pergolesi ETS e dal comune di Vallecrosia, dopo il successo dei primi due appuntamenti, prosegue domenica prossima, il 6 aprile, alle 17, presso la sala polivalente con un ensemble composto da quattro giovani trombonisti: Lorenzo Bonora, Lorenzo Martini, Davide Pedrazzi e Chiara Fanciulli.

L'associazione musicale Pergolesi e il Comune desiderano ringraziare pubblicamente il Conservatorio Statale di Musica N. Paganini di Genova per aver dato la possibilità ai quattro giovani alunni dell’istituzione genovese di esibirsi nella rassegna 'Primavera in Musica' con brani per quartetto di tromboni.

Il BPMS Trombone Quartet è un ensemble composto da quattro giovani trombonisti: Lorenzo Bonora, Davide Pedrazzi, Lorenzo Martini e Andrea Santini, quest’ultimo sostituito per questa occasione da Chiara Fanciulli, studenti del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sotto la guida del maestro Massimo Gianangeli. Il quartetto nacque nel settembre 2023 dalla comune passione per la musica d'insieme. Il nome del gruppo, oltre a richiamare le iniziali dei cognomi dei componenti, si ispira anche all'acronimo BPM (battiti per minuto) suggerendo un legame con il ritmo e la vitalità musicale.

Nonostante la giovane età, i membri del quartetto vantano esperienze significative sia in ambito orchestrale che solistico. La loro prima esibizione ufficiale si è tenuta il 21 dicembre 2023 nell'ambito dell'iniziativa "La Nuova Fucina Musica", dove hanno eseguito opere originali composte da membri dell'associazione, riscuotendo un ampio consenso di pubblico e critica. Il BPMS Trombone Quartet ha avviato prestigiose collaborazioni con realtà come l'associazione Anfossi, la Fondazione De Mari e il Conservatorio Niccolò Paganini. Tra gli eventi più rilevanti, si segnala il concerto organizzato dal Conservatorio in occasione della visita dell'arcivescovo monsignor Marco Tasca. In questa occasione, il quartetto ha riscosso grande successo e un ampio gradimento da parte del pubblico. Un altro momento significativo è stato l'incontro con Pablo Fenoglio, primo trombone dell'Opera dell'Orchestra Colón di Buenos Aires, durante una masterclass organizzata dal Conservatorio. In questa occasione, il quartetto ha ricevuto numerosi complimenti per il proprio suono d'insieme e per la qualità musicale dimostrata. La collaborazione si è poi concretizzata in un concerto con lo stesso Fenoglio, che ha rappresentato un'esperienza di grande prestigio e ulteriore crescita artistica per i membri del quartetto. Il repertorio del quartetto è ampio e versatile, spazia dalla musica classica alla moderna fino alla contemporanea, con l'obiettivo di esplorare nuove sonorità e offrire al pubblico un'esperienza musicale unica.

La rassegna 'Primavera in Musica' terminerà domenica 13 aprile con La Gentil Musica che proporrà brani di celebri compositrici.