Vallecrosia, torna "Primavera in musica": il primo ospite sarà Paolo Salvi (Foto)

A Vallecrosia torna "Primavera in musica". La rassegna concertistica, giunta quest'anno alla XIX edizione, prenderà il via il 23 marzo con un recital di pianoforte. I quattro concerti, proposti dall'associazione musicale G.B. Pergolesi Ets e dal Comune, andranno in scena nella sala polivalente Giacomo Natta sul solettone sud.

Aprirà la rassegna Paolo Salvi, vincitore dell'European Music Competition di Moncalieri, che si esibirà al piano.

Gli altri concerti saranno il 30 marzo con il 'Duo Vintage' - arpa e flauto, il 6 aprile con Bpms Trombone Quartet e il 13 aprile con 'La Gentil Musica'. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.