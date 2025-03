Vallecrosia, Paolo Salvi apre "Primavera in musica": il recital di pianoforte incanta il pubblico (Foto e video)

Paolo Salvi, vincitore dell'European Music Competition di Moncalieri, apre "Primavera in musica" a Vallecrosia. La rassegna concertistica, giunta quest'anno alla XIX edizione, ha, infatti, preso il via, nella sala polivalente sul solettone sud, con un recital di pianoforte.

Salvi iniziò gli studi di pianoforte all'età di cinque anni, proseguendo al Conservatorio "Luca Marenzio" di Darfo Boario Terme dove si laureò con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Attualmente prosegue gli studi con il maestro Orazio Sciortino. Negli anni ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali, classificandosi come primo assoluto al WUN di San Paolo d'Argon (BG) 2018, al concorso Fasolsi di Milano del 2019, come terzo al Premio Giangrandi-Eggmann di Cagliari del 2023 e come finalista al concorso regionale "Lombardia è Musica" del 2023. Le masterclass e i corsi di perfezionamento che frequenta gli offrono l'occasione di confrontarsi con maestri di fama internazionale, tra cui Louis Lortie, Roberto Prosseda, Francesco Libetta, Emanuele Arciuli, Vincenzo Balzani, Sara Costa, Fabiano Casanova; al Livorno Music Festival 2022, inoltre, con Alexander Romanovsky, si distingue vincendo la borsa di studio della classe. Si esibisce sia in qualità di solista che di camerista in diverse occasioni tra le quali al Piano City Milano, al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, al Cremona Pianoforum, al Festival Onde Musicali sul lago d’Iseo, a La Mousiké Téchne di Cagliari. A ottobre 2024 suona a Xuzhou, Cina, tenendo concerti sia come solista che in duo con la flautista Michela Podera; ha, inoltre, modo di tenere una masterclass per gli allievi della CUMT di Xuzhou. Nel 2023 debutta nella stagione concertistica dell'Accademia Santa Cecilia di Bergamo con il Duo Convergenza, per chitarra e pianoforte. Dal 2022 insegna pianoforte in varie istituzioni e associazioni.

E' il primo di quattro concerti, proposti dall'associazione musicale Pergolesi Ets e dal Comune. "Gli altri concerti saranno il 30 marzo con il 'Duo Vintage' formato da Pettazzie Cardona che suonano arpa e flauto, il 6 aprile con Bpms Trombone Quartet, composto da alunni del Conservatorio Statale di Musica 'N. Paganini' di Genova" - fa sapere Adriana Costa dell'associazione musicale Pergolesi Ets - "Il 13 aprile con 'La Gentil Musica' con il Duo Ioppolo-Costa, soprano e pianoforte con musiche di celebri compositrici. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero".

Pr l'occasione erano presenti pure il sindaco pro tempore Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Denis Perrone, i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Sandrino Anastasio e Fabio Perri e il consigliere regionale Veronica Russo. "Una serie di concerti che ci danno anche l'opportunità di conoscere le eccellenze del nostro territorio e, soprattutto, dà la possibilità ai giovani di farsi conoscere anche in territori sconosciuti" - aggiunge il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi - "Sono molto contenta perché questa rassegna musicale riscuote sempre successo. La musica ci permette di avere quella sospensione dai pensieri del momento e del giorno e ci trasporta con le note in un mondo particolare".