Musica a Vallecrosia, 'La Gentil Musica' ospite a "Primavera in Musica" (Foto)

'La Gentil Musica' ultimo ospite della XIX rassegna concertistica "Primavera in Musica" organizzata dall'associazione musicale G. B. Pergolesi ETS e dal comune di Vallecrosia. Veronica Ioppolo, soprano, e Adriana Costa al pianoforte si esibiranno domenica prossima, il 13 aprile, alle 17 presso la sala polivalente di Vallecrosia.

"Veronica Ioppolo e Adriana Costa ci accompagneranno nel mondo delle compositrici con l’intento di valorizzare queste figure che sono sempre state considerate ‘minori’" - fanno sapere gli organizzatori - "Potremo ascoltare brani di Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Mariane von Martinez, Chaminade. Molte arie, che possono sembrare semplici canzoni, assumono invece un’importanza rilevante sia dal punto di vista della struttura musicale sia per il profondo significato dei testi".

Veronica Ioppolo, laureata in Canto Lirico, si dedica in particolar modo allo studio di brani cameristici e segue anche un suo percorso come cantautrice e compositrice. Operatrice certificata “Musica in Culla”, affianca all’attività concertistica, un’intensa attività di insegnamento della musica per i bambini e, in particolar modo, per bambini in età prescolare.

Adriana Costa, laureata in pianoforte, è direttrice dei corsi dell'associazione Pergolesi, docente di pianoforte, operatrice certificata “Musica in Culla”, concertista e pianista accompagnatore di cantanti e si propone in diverse formazioni tra cui: pianoforte e flauto, pianoforte e clarinetto, pianoforte e organo. Ha tenuto concerti in Italia, Francia, Germania. E’ maestro accompagnatore del Coro Polifonico Città di Ventimiglia.