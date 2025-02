Ventimiglia, Borgo del Forte Campus nell’ex scalo ferroviario: sopralluogo a Nervia (Foto e video)

Un campus internazionale didattico-sportivo nascerà nell’ex scalo ferroviario a Nervia nella città di Ventimiglia. Questa mattina l'Amministrazione comunale, rappresentati di Marina Development Corporation - Namira e rappresentanti della scuola internazionale Chatsworth Schools, futuri gestori della nuova struttura, hanno fatto un sopralluogo nell'area che verrà completamente riqualificata per accogliere il Borgo del Forte Campus.

Dopo l'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi a breve partiranno i lavori di bonifica complessiva dell’ex scalo ferroviario di Nervia. "Tra un mese e mezzo circa partirà la bonifica e sono previsti sei mesi per il completamento dell'intervento. Nel frattempo avvieremo il monitoraggio ambientale come richiesto da Regione Liguria che è legato all'oasi di Nervia, che verrà allargata. Il progetto prevede, infatti, l'allargamento della zona naturalistica per migliorare il bilanciamento e aumentare la qualità ambientale" - fa sapere Anselmo De Titta, chief executive officer di Marina Development Corporation, presente insieme a Fabrizio Santagata, chief financial officer, Luciano Cosco, manager – infrastructure, e Ginevra Filippi, executive assistant - "Verrà realizzata una scuola internazionale che avrà un edificio contemporaneo e flessibile su tre livelli destinata ad ospitare circa seicento-settecento studenti, dai bambini dai quattro anni in su fino ai ragazzi delle superiori. Ci lavoreranno circa un centinaio di persone che saranno assunte anche in loco. Gli edifici storici già presenti, che sono vincolati, saranno mantenuti e riqualificati come l'intera area circostante che prima apparteneva a Ferrovie. Sarà realizzato un nuovo edificio scolastico che ospiterà le aule mentre gli attuali edifici storici saranno restaurati: l’ex foresteria del Campasso sarà adibita alla direzione e alla struttura ricettiva per gli studenti (circa 100), mentre nell’ex deposito ferroviario, attraverso un intervento di restauro, verranno ospitate funzioni scolastiche e di interesse pubblico: aula magna-sala conferenze, uffici e laboratori didattici, oltre ad un’area espositivo-fieristica, che ospiterà attività convenzionate con la pubblica amministrazione, che ha richiesto di poter, appunto, ospitare eventi e manifestazioni. Una parte dell'area sarà un parco urbano. L'intento è di fare un campus con una forte vocazione alla salute e allo sport. Vi sarà, perciò, un'area verde dedicata all'attività all'aperto sul lato nord per ospitare anche eventi in collaborazione con l’area archeologica esistente, un centro sportivo con palestra attrezzata, spogliatoi e servizi, piscina coperta fruibile anche dal pubblico tutto l’anno e un campo da basket. Sulla pista ciclopedonale una struttura sarà dedicata alla ristorazione, caffetteria, e ai servizi di accoglienza: ospiterà anche attività a supporto e a servizio della pista ciclabile. Verrà mantenuto, inoltre, il filare di alberi all'ingresso. Nello sviluppo del progetto, in coordinamento con gli enti preposti, sarà dedicata particolare attenzione agli aspetti naturalistici ed ambientali al fine di evitare detrimento a specie o habitat di interesse conservazionistico ed anzi reintrodurre la natura dove oggi esiste un’area degradata, ripristinando e migliorando le funzioni di corridoio ecologico quale parte integrante della rete Natura 2000 regionale".

"La futura struttura sarà mantenuta dal privato ma sarà accessibile a tutti e utilizzabile in base all'interesse pubblico che sarà a discrezione dell'amministrazione. La nostra intenzione sarebbe di riuscire a chiudere integrazioni sull'interesse pubblico con l'amministrazione in tre mesi. Abbiamo trovato un allineamento di interesse sia da parte dell'amministrazione locale che da quella regionale. Entrambe sono disponibili ad aprire un tavolo tecnico. Contiamo di aprire due cantieri all'inizio del 2026" - mette in risalto Anselmo De Titta, Ceo di MDC - "In MDC crediamo fermamente nello sviluppo del territorio e nell'importanza di offrire servizi di qualità per i giovani siamo contenti di vedere l'interesse dell'amministrazione comunale e siamo convinti che, lavorando insieme, possiamo realizzare progetti significativi che rispondano ad un mercato che richiede sempre più qualità, realizzando una struttura con un forte interesse pubblico e generatrice di opportunità per tutto il territorio. Tra poche settimane partiremo con le attività di bonifica ambientale, già autorizzate, in modo da preparare l’area ad ospitare questa importante infrastruttura".

Pensato per inserirsi in maniera strategica e organica nel disegno complessivo di rilancio della città di Ventimiglia attraverso una nuova offerta di alto livello qualitativo, il campus è progettato per accogliere utenza locale, regionale ed internazionale posizionando Ventimiglia come punto di riferimento per un bacino di utenza molto ampio. "Abbiamo campus in tutto il mondo ma Ventimiglia sarebbe l'unico nell'area del Mediterraneo, che sarà utile per sviluppare attività didattiche in acqua e sul mare. Puntiamo a farlo diventare un centro di eccellenza in Italia" - sottolinea Anita Gleave, CEO e founder di Chatsworth Schools - "Il nostro approccio al territorio è molto integrato, cercheremo di costruire un dialogo anche con l'amministrazione e le presenze attive della società civile. Faremo in modo che anche ogni bambino nato qui possano frequentare la scuola privata, che sarà convenzionata per i ventimigliesi, che avrà attività extracurriculari anche su sport acquatici. I destinatari di questo campus saranno non solo gli abitanti di Ventimiglia ma anche del vicino circondario. Abbiamo una forte vocazione con la comunità e i soggetti più fragili. E' un progetto che seguiamo da tanto tempo e siamo contenti che finalmente può interessare".

"Siamo molto contenti di questa collaborazione per aprire una nostra scuola internazionale a Ventimiglia – dichiarano i vertici di Blenheim Schools e Outcome First - questo è un momento importante per noi e per la comunità, poiché ci impegniamo a offrire un'istruzione di alta qualità in un ambiente accogliente e stimolante. La Liguria International School si propone di promuovere un apprendimento che incoraggi la curiosità e il rispetto reciproco. Siamo entusiasti di lavorare insieme a studenti, famiglie e alla comunità locale per creare un luogo dove ogni bambino possa crescere e sviluppare il proprio potenziale".

40mila metri quadrati di superficie saranno, perciò, completamente riqualificati con un importante complesso polifunzionale per l’istruzione, per lo sport e per il tempo libero, attrattivo per i cittadini, per le famiglie che ricercano un’offerta formativa internazionale per i propri figli e per i turisti. "E' una giornata molto significativa perché abbiamo compiuto i primi passi nell'ottica di questo intervento" - dice l'assessore Adriano Catalano presente insieme al vicesindaco Marco Agosta, al presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, agli assessori Serena Calcopietro, Domenico Calimera e Milena Raco - "Il nostro territorio è molto appetibile e ha grandissime potenzialità agli occhi dell'imprenditoria locale e non solo. Lo sviluppo di Ventimiglia passa innanzitutto dalla riqualificazione di quelle aree che oggi non sono più utilizzate, e rappresentano un biglietto da visita di degrado, e che devono essere riqualificate. La Ventimiglia di un tempo non esiste più di conseguenza bisogna adeguarsi ai tempi che passano e questo ne è un esempio: abbiamo immobili che rappresentano la nostra storia ma questo intervento, che in parte sarà conservativo, riuscirà a dare nuova vita all'area di Nervia".

“Ringraziamo l’amministrazione Comunale" - commenta Namira-Mdc - per aver promosso e presenziato a questo incontro, segno dell’attenzione che questa amministrazione sta dando a questo importante progetto. A seguito della chiusura positiva della Scoping VAS, inizia una nuova fase progettuale per trasformare uno scalo ferroviario dismesso in un campus d’eccellenza. Con l’amministrazione comunale e Blenheim Schools collaboreremo per lo sviluppo di un progetto innovativo e sostenibile, mirato a creare un ambiente educativo che promuova inclusione, e alta qualità accademica. Il nostro obiettivo è realizzare un campus che diventi un punto di riferimento per l'istruzione nella comunità, offrendo programmi formativi all'avanguardia e opportunità di apprendimento personalizzate".

Chatsworth Schools è stata fondata da Anita Gleave e Fred Knipenel nel settembre 2018 con la visione di garantire futuri straordinari per tutti i bambini, creando una famiglia di scuole indipendenti e internazionali basata su un'istruzione non selettiva e di alta qualità. Negli ultimi sei anni (che hanno incluso una pandemia globale), Chatsworth Schools è diventata marchio leader nel settore inclusivo e non selettivo – per inclusivo si intende che i bambini non vengono valutati attraverso esami di ammissione per unirsi alle loro scuole, ma sono accolti attraverso un processo di ammissione personalizzato. Le scuole di Chatsworth riflettono la società nella loro diversità, nella loro comunità e nel loro potenziale individuale. La crescita del gruppo scolastico è stata rapida ed ha portato ad aprire una ventina di scuole e asili nel Regno Unito e all’estero. Chatsworth Schools si è aggiudicata il premio di Fornitore di Istruzione dell'anno agli Education Investor Awards 2021 e 2022. Fondata nel 2021, Blenheim Schools di Chatsworth Schools è il braccio dedicato alle scuole internazionali che sta ripensando l'istruzione per i bambini di tutto il mondo ed è entrata a far parte del Gruppo Outcomes First Group. La divisione internazionale di Chatsworth Schools, Blenheim Schools, sarà responsabile della progettazione e dell'implementazione del programma educativo e degli spazi di apprendimento per la scuola internazionale, gestendo le attività dell'intero Campus e facilitando l'integrazione tra la scuola e la comunità locale, in accordo con il Comune di Ventimiglia.

Marina Development Corporation è la società attiva nello sviluppo di progetti di rigenerazione urbana di eccellenza, a destinazione residenziale e ricettiva, su Waterfront adiacenti a porti turistici nel Mediterraneo. MDC, in qualità di advisor, lavora per due fondi immobiliari di Namira SGR: BDF e Pisa in Progress e coordina tutte le attività operative dei Fondi.

Namira SGR fondata nel 2007 è una società di gestione del risparmio specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) chiusi e riservati. Il progetto a Ventimiglia é sviluppato dal fondo immobiliare chiuso BDF, gestito da Namira SGR con il supporto specialistico dell'advisor MDC.