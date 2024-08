Ventimiglia, mozione della minoranza sul waterfront bocciata. Scullino: "Di Muro dimostra di essere contrario al progetto"

"La minoranza, molto preoccupata dell'inaccettabile lungaggine della decisione, ha presentato una mozione urgente che di fatto informava il Sindaco e tutta l’amministrazione che l’investimento privato del fronte mare al porto con la costruzione di residenze di prestigio, di un albergo e di altre attività commerciali e la riqualificazione del Campasso con la realizzazione di una scuola internazionale, campus, centro congressi e ampia zona sportiva è determinante per il rilancio dell'immagine turistica della città" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando la decisione dell'Amministrazione Di Muro che ha bocciato in consiglio comunale la mozione presentata dalla minoranza sul waterfront.

"Di Muro ha ordinato inspiegabilmente ai suoi consiglieri di respingere la nostra mozione di indirizzo, che, quindi, ha ottenuto solo i voti favorevoli dai consiglieri di minoranza" - fa sapere Scullino - "Una decisione molto grave che conferma, al momento, il generale disinteresse dell'attuale amministrazione e, ancora più grave, di essere contraria a questo importate grande progetto di riqualificazione di due zone altamente degradate".

"Un investimento privato che, come è logico rilevare, è di grande interesse pubblico e che, se approvato, migliorerebbe sensibilmente l’immagine turistica di Ventimiglia" - sottolinea Scullino.