Ventimiglia, waterfront e campus di Nervia: la Giunta Di Muro approva lo schema di progetto

Approvato in Giunta lo schema del progetto del waterfront e del campus di Nervia a Ventimiglia. La pratica, ora, passerà al vaglio della Regione Liguria per avviare la procedure di Vas, valutazione ambientale strategiche.

Entro 45 giorni si potrà, perciò, avere una fotografia esatta di quello che sarà, o non, possibile realizzare nelle due zone della città di confine. "Ieri abbiamo approvato, con delibera di Giunta, lo schema di progetto di iniziativa privata del waterfront e del campus di Nervia inviando così a Regione Liguria tutta la documentazione utile per avviare la procedura di VAS, al termine della quale, entro 45 giorni, sapremo l’esatto impatto ambientale delle costruzioni previste nel progetto" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Questa è la procedura che riteniamo più corretta, condivisa con i soggetti coinvolti, che chiarirà l’impatto ambientale degli insediamenti dando certezze sul futuro del progetto".

"È una chiara risposta, con fatti e con atti a riprova, a detrattori, malpensanti e alla sterile propaganda avviata nei mesi scorsi da parte delle minoranze consiliari che hanno accusato la nostra Amministrazione di non essere interessata a questi progetti, di non avere le idee chiare, di far scappare gli investitori" - sottolinea il primo cittadino - "Nulla di più falso, andiamo avanti, con determinazione e trasparenza, superando gli errori del passato, per dare a Ventimiglia lo sviluppo che merita".