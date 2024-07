Ventimiglia: riqualificazione dietro al porto e opere pubbliche, mozione urgente dell'opposizione

La minoranza compatta di Ventimiglia ha presentato una mozione urgente al Sindaco, Flavio Di Muro, in relazione alla situazione dell’area dietro al porto di Cala del Forte, nella città di confine, oggetto di una importante iniziativa di riqualificazione urbana.

Nella mozione i consiglieri comunali di Partito Democratico, Federazione Civica, Ventimiglia Riparte e Lista Scullino, hanno chiesto al primo cittadino ed alla sua Giunta, di predisporre ogni atto utile a salvaguardare il progetto, con le relative opere di interesse pubblico, indicate nell’incontro del 21 febbraio scorso. In particola il rifacimento della scuola di Nervia ed un nuovo Palazzetto dello Sport.

Nell’iter della riqualificazione urbana sono previsti interventi ed opere a favore della città: “Sono passati diversi mesi – sottolineano i Consiglieri di opposizione – e, lo ricordiamo, nel corso dell’incontro di febbraio, erano state avanzate proposte concrete per una valutazione positiva del cosiddetto ‘waterfront’. Ad oggi, però, non ci risulta nessun atto formale o, comunque, nessuna iniziativa informale da parte dell’Amministrazione, del sindaco e dell’assessore competente in merito”.

Il progetto – terminano – riveste in prospettiva una delle principali occasioni di sviluppo e riqualificazione urbanistica per il nostro territorio. Inoltre, i potenziali interventi legati ad oneri e standard urbanistici in favore della comunità saranno un ‘unicum’ da valutare con oculatezza e in modo partecipato”.