Waterfront di Ventimiglia, Scullino: "Iniziati i lavori al Campasso dopo la mozione dell'opposizione" (Foto)

"Sono iniziati i lavori al Campasso dopo che la minoranza ha presentato una mozione urgente per poter discutere nel prossimo consiglio comunale dell'importantissimo investimento privato di interesse pubblico proposto da Marina Development Corporation" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino parlando del progetto 'waterfront' .

"L'investimento comprende il recupero totale di due parti della città. L'insediamento residenziale e turistico-alberghiero alle spalle del porto di Ventimiglia, area oggetto di un'importante iniziativa di riqualificazione urbana, che prevede la costruzione di circa 60-65 residenze di categoria elevata, un albergo a cinque stelle, 200 posti auto, un ristorante e altre attività commerciali per un totale della costruzione degli insediamenti è di circa 16mila metri quadrati" - sottolinea Scullino - "Questo importante investimento di 250 milioni di euro occuperà 200 persone più 150 di indotto in standard urbanistici che vengono offerti nei cinque ettari della zona dell'ex officina ferroviaria di Nervia denominata 'il Campasso'. Questi cinque ettari servono per il recupero della salvaguardia del capannone che avrà un centro congressi, mostre, sale di incontri e il museo ferroviario. Nei volumi restanti la proposta è di costruire una scuola internazionale con campus che può ospitare almeno 150 giovani che provengono da ogni parte d'Europa. Nel restante terreno saranno costruite zone verdi, piscine, zone di relax, campi da tennis e quant'altro. Due zone che adesso sono altamente degradate verranno, perciò, offerte ai ventimigliesi completamente recuperate aumentando così positivamente l'immagine della città e dando un'offerta turistica e di restauro sia ai ventimigliesi che ai turisti".

"Oggi, con vero piacere, ho constatato, durante le mie visite giornaliere in ogni angolo della città come ero solito fare quando ero sindaco, che sono iniziati i lavori nel Campasso. Ci sono due ruspe che stanno lavorando, togliendo roveti ed erbacce e facendo pulizia. Qualcosa si sta muovendo" - mette in risalto Scullino -"Mi auguro che Di Muro e la sua amministrazione, dopo un anno di blocco inspiegabile, consideri questa pratica di interesse pubblico e che non si fermi. A mio parere, considerata l'importanza, anche se si tratta di un investimento privato, è sicuramente di interesse generale e, quindi, non considerare questi due grossi investimenti come interesse meramente pubblico sarebbe un grave errore. Cosa ancora più grave sarebbe lasciare tutto in sospeso con il rischio che questi investimenti non vengano più presi in considerazione dal signor Thielem, che magari ora è stanco di aspettare".

"Con la nostra mozione desideriamo che Di Muro e la sua maggioranza ci dicano se realmente vogliano migliorare la città e soprattutto che si impegnino a predisporre ogni atto utile al fine di salvaguardare il progetto con le relative opere di interesse pubblico indicate nell'incontro del 21 febbraio scorso che tra le altre prevedeva il rifacimento della scuola di Nervia e un nuovo Palazzetto dello sport" - dichiara Scullino - "Vogliamo che 'si diano una sveglia' perché sennò perdiamo del tempo inutilmente tenuto conto che sono ormai passati diversi mesi dall'incontro avuto tra i rappresentanti della minoranza e l'Amministrazione comunale durante il quale sono state avanzate proposte concrete al fine di una valutazione positiva della pratica del cosiddetto 'waterfront', rilevato che, ad oggi, pare che nessun atto formale o iniziativa informale siano stati intrapresi dall'amministrazione verso la direzione indicata all'epoca dalla nostra delegazione e considerato che questo progetto riveste in prospettiva una delle principali occasioni di sviluppo e riqualificazione urbanistica per il nostro territorio e che i potenziali interventi legati ai relativi oneri e agli standard urbanistici a favore della comunità saranno un unicum da valutare con oculatezza e in modo partecipato. Una cosa che ho fatto, a suo tempo, per il porto turistico che, anche se era un investimento privato, era di interesse pubblico, quindi, mi auguro che il medesimo metro sia portato avanti perché tutti gli investimenti dei privati devono essere favoriti".