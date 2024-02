Ventimiglia, caso Namira. Scullino: "L'amministrazione Di Muro non può lasciare a bagnomaria un investimento da 200 milioni"

"La risposta data dall’Amministrazione Di Muro alle due 'missive' di Namira, secondo la quale la sua proposta di variante al Puc non può essere 'perseguita' perché a giudizio del dirigente dell’Area Tecnica 'risulta carente dei requisiti', costringe a un chiarimento anche a tutela del buon nome e dei meriti del commissario De Lucia. È falso, infatti, che la liberatoria ex articolo 89 DPR 380/2001 è stata data dalla Regione 'su istanza presentata dalla nostra Amministrazione a dimostrazione dell’evidente intenzione di proseguire con il procedimento'. L’istanza di parere regionale presentata da Namira il 23 febbraio 2023 prot. 6848 ha avuto impulso dal commissario straordinario e dalla sua deliberazione n. 44 del 23 marzo 2023 adottata con i poteri della Giunta comunale" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando le dichiarazioni rilasciate dall'Amministrazione Di Muro sulle missive arrivate in Comune dalla società ‘Namira Srgpa’.

"Poi, il 24 maggio 2023 la Regione ha richiesto alcuni documenti tecnici integrativi e Namira, per il tramite del Comune, il 22 agosto 2023 li ha prodotti e il 7 settembre 2023 è arrivata la liberatoria. Quanto alla necessità di un chiarimento con la Regione sulla procedura da seguire è evidente che si tratta di un espediente dilatorio dietro il quale c’è il veto interno alla coalizione di maggioranza che impedisce la prosecuzione del procedimento" - sottolinea Scullino - "La legge urbanistica regionale è chiara e la sua applicazione allo specifico caso è stata illustrata nei minimi dettagli nell’ambito della Conferenza dei Servizi preliminare sullo 'Studio di fattibilità' richiesta da Namira il 7 maggio 2021 prot. 19774 e accolta dalla mia Amministrazione con atto di indirizzo di Giunta comunale n. 72 del 13 maggio 2021".

"L’Amministrazione attuale è libera di annullare il procedimento, come ha fatto con quello della ricostruzione della passerella 'Squarciafichi' e la messa in sicurezza degli argini a San Giuseppe a destra e al centro città a sinistra del Roya. È libera anche di rinunciare a 12 milioni di finanziamenti per il Mercato coperto e per il sottovia ferroviario di via Freccero e la messa in sicurezza idraulica di Peglia, come ha già fatto ma, per veti personali al proprio interno, non è libera di lasciare a bagnomaria e a tempo indeterminato un investimento di 200 milioni di euro in grado di creare posti e opportunità di lavoro molto importanti, senza compromettere, ma anzi valorizzandolo, lo straordinario patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale cittadino e del comprensorio" - afferma Scullino - "Non esiste un iter più o meno idoneo come un optional e non c’è spazio per giudizi politici approssimativi, come si legge nella nota stampa diffusa dall’Amministrazione Di Muro, esiste solo la legge che è uguale per tutti nell’attribuire le responsabilità di ciascuno".