Liguria, turismo da record nel 2025: quasi 21 milioni di presenze. Bucci e Lombardi: “Crescita diffusa, strategia vincente”

I dati turistici consolidati del 2025 forniti dal Viminale (che prendono in considerazione tutte le strutture ricettive e gli Aaut regolarmente registrati) confermano che la Liguria è una delle regioni più attrattive d'Italia con un aumento delle presenze in costante aumento. Nell'anno appena trascorso, infatti, nella nostra regione si sono registrate 20.804.965 presenze di turisti con una crescita di 1.020.718, pari al 3,75%, rispetto al 2024. Anche i dati relativi al solo mese di dicembre hanno fatto registrare numeri in positivo: sono state 705.291 le presenze con un incremento di 30.164 (+4,47%) rispetto allo stesso mese del 2024. Gli aumenti, sia annuali che del mese di dicembre, si sono registrati in tutte e quattro le province della Liguria a dimostrazione che tutta la regione piace ai turisti.



“Il 2025 si è chiuso con numeri che ci rendono molto orgogliosi: quasi 21 milioni di presenze, oltre un milione in più rispetto al 2024 – dichiara il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci - È la conferma che la Liguria è una regione sempre più attrattiva e competitiva sul piano turistico, capace di crescere in modo diffuso su tutto il territorio e durante tutto l’anno. La crescita dei mesi di spalla e il dato molto positivo dell’entroterra dimostrano che la strategia della destagionalizzazione e del lavoro di squadra con i Comuni sta dando risultati concreti. I numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta e ci spingono a continuare a lavorare con determinazione, perché il turismo è una leva fondamentale per lo sviluppo dell’intera Liguria.”



“Siamo estremamente felici per questi risultati: analizzando i dati del 2025 si vede che i mesi cosiddetti 'spalla' hanno fatto da traino ai periodi delle vacanze tradizionali. Maggio, mese intermedio tra i ponti primaverili e la stagione estiva, ha registrato un ottimo +4,91% così come ottobre, altro mese intermedio, che ha visto crescere le presenze turistiche di ben il 10% - commenta l'assessore al Turismo Luca Lombardi - Ha funzionato ottimamente il lavoro che abbiamo fatto con tutti i Comuni e il lavoro che stiamo facendo sui territori, nello specifico l'entroterra: la Liguria è la terza regione italiana per presenze nell'entroterra”.



L'assessore Lombardi indica la via per il 2026. “Quest'anno abbiamo come obiettivo quello di confermare e possibilmente migliorare questi dati incrementando l'offerta qualitativa della Liguria. Il primo passo è stato senza dubbio la firma della scorsa settimana, con enti datoriali e sindacati, della nona edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo che aiuterà imprese e lavoratori del settore, inoltre proseguiremo con l'avvio di tutte le Dmo territoriali e punteremo con grande convinzione allo sviluppo del cicloturismo con il progetto la 'Liguria degli anelli' e ospitando, da detentori del titolo con la Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori, la cerimonia per l'Oscar per la migliore ciclovia italiana. Inoltre, sull'onda del successo ottenuto nel 2025 presenteremo anche quest'anno il calendario degli eventi autentici in collaborazione con Comuni e Pro Loco. Il 2026 – conclude Lombardi - sarà infine l'anno di un nuovo modo di fare un turismo in Liguria che punterà con decisione su destagionalizzazione, sostenibilità e inclusività valorizzando i territori con progetti che mettano a sistema il nostro patrimonio storico, architettonico, marino, museale ed enogastronomico (con la cucina italiana certificata bene immateriale dell'umanità Unesco), al fine di far vivere esperienze uniche ai nostri ospiti che cercano il proprio benessere anche attraverso outdoor e cammini”.



Al fine di consentire una rilevazione più dettagliata, sul sito di Regione Liguria verranno pubblicati i dati comparati dell'Osservatorio regionale con quelli del Viminale.