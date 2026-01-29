Mobilità transfrontaliera, vertice a Ventimiglia: Scajola incontra il vicepresidente di Région Sud Serrus

Appuntamento istituzionale domani, venerdì 30 gennaio, a Ventimiglia per un incontro dedicato al tema della mobilità interregionale e della cooperazione transfrontaliera. L’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola incontrerà il vicepresidente incaricato ai Trasporti di Région Sud, Jean-Pierre Serrus, nella cornice del Forte dell’Annunziata.

L’incontro rappresenta un momento di confronto strategico tra Liguria e Sud della Francia, con al centro il futuro delle infrastrutture e dei collegamenti di trasporto lungo l’asse transfrontaliero. Obiettivo del vertice è rafforzare il dialogo istituzionale e individuare possibili linee comuni di sviluppo, in un’area in cui i flussi quotidiani di persone e merci rendono la collaborazione tra territori un elemento chiave.

Al termine del faccia a faccia, è previsto un punto stampa alle ore 12.15, durante il quale i rappresentanti delle due Regioni illustreranno i contenuti dell’incontro e le prospettive di lavoro condivise sul fronte della mobilità interregionale.