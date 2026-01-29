 / Politica

Fratelli d’Italia Sanremo accoglie il nuovo comandante dei Carabinieri: benvenuto al luogotenente Zanardo

Il coordinatore cittadino Antonino Consiglio esprime fiducia nella nuova guida della stazione, auspicando continuità, attenzione al territorio e un forte presidio di legalità

Fratelli D’Italia Sanremo rivolge un sentito benvenuto al nuovo Comandante di stazione dell’Arma dei Carabinieri di Sanremo, il Luogotenente Alessio Zanardo, augurandogli buon lavoro per il prestigioso e delicato incarico che si appresta a ricoprire.

“Certi che la sua guida saprà garantire continuità – dice il coordinatore cittadino, Antonino Consiglioma anche attenzione al territorio e un forte presidio di legalità, esprimiamo la nostra piena fiducia e rinnoviamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante”.

