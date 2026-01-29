Fratelli d’Italia Sanremo accoglie il nuovo comandante dei Carabinieri: benvenuto al luogotenente Zanardo

Fratelli D’Italia Sanremo rivolge un sentito benvenuto al nuovo Comandante di stazione dell’Arma dei Carabinieri di Sanremo, il Luogotenente Alessio Zanardo, augurandogli buon lavoro per il prestigioso e delicato incarico che si appresta a ricoprire.
“Certi che la sua guida saprà garantire continuità – dice il coordinatore cittadino, Antonino Consiglio – ma anche attenzione al territorio e un forte presidio di legalità, esprimiamo la nostra piena fiducia e rinnoviamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante”.