Il Polo Civico si congratula con il Sindaco Mager e richiama l’attenzione sul trasporto pubblico cittadino

Il Polo Civico esprime le proprie congratulazioni al Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, per la recente nomina a Vicepresidente della Provincia, formulando i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico.

"Allo stesso tempo - evidenziano - riteniamo doveroso richiamare l’attenzione su una questione che incide quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini sanremesi: il servizio di trasporto pubblico locale. Il Comune di Sanremo versa infatti alla Provincia oltre un milione di euro all’anno per garantire tale servizio, che però, ad oggi, presenta gravi e ricorrenti criticità. Corse saltate, carenza di autisti, mezzi frequentemente guasti e una generale mancanza di organizzazione rendono il servizio spesso inaffidabile e imprevedibile, impedendo ai cittadini un utilizzo certo e regolare. Una situazione che pesa in modo particolare su studenti, lavoratori, commesse, operai, infermieri e su tutte quelle persone che dipendono dal trasporto pubblico per raggiungere scuole e luoghi di lavoro".

Il Polo Civico si conferma sempre più convinto che la soluzione più efficace e sostenibile sia l’istituzione di un servizio pubblico cittadino, gestito direttamente a livello comunale: "Proseguire con una gestione provinciale che nel tempo ha mostrato evidenti limiti non appare più auspicabile, soprattutto alla luce delle continue difficoltà operative. Non possiamo inoltre non evidenziare come la reiterata scelta, da parte del Presidente Scajola, di rinnovare il management di Riviera Trasporti con figure che hanno già dimostrato scarsa efficacia gestionale, non abbia prodotto i miglioramenti attesi, ma anzi abbia contribuito al perdurare delle criticità. Da questo momento, ci aspettiamo risposte concrete, azioni incisive e risultati tangibili".