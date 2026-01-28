Sanremo, consiglio comunale convocato il 10 febbraio: Mercato annonario al centro del dibattito

Il monotematico sul Mercato annonario ha finalmente una data: i consiglieri hanno infatti scelto martedì 10 febbraio come data per la convocazione del prossimo consiglio comunale. L'assise che aprirà il 2026 della poltica sanremese vedrà al centro del dibattito la storica struttura commerciale cittadina, per una discussione a tutto tondo di quello che sarà il futuro per essa: secondo quanto traspare infatti la prossima settimana dovrebbe essere uqella in cui sarà convocata la commissione consiliare per discutere il nuovo regolamento del Mercato, che dovrebbe quindi passare in discussione durante il consiglio.

L'assessore competente Silvana Ormea aveva infatti dichiarato all'inizio di gennaio la volontà di ultimare questa pratica considerata così delicata e importante per la città e, se tutto dovesse procedere come preventivato, si dovrebbe finalmente arrivare a una svolta decisiva per l'Annonario. Se ciò non dovesse essere, il monotematico richiesto da Massimo Rossano potrà comunque essere occasione di confronto per parlare a tutto tondo dei problemi strutturali che colpiscono il mercato.

Il tanto agognato anno zero per il Mercato annonario sembra finalmente pronto a iniziare, con la speranza che si risolvano le diverse criticità che si sta trovando ad affrontare negli ultimi anni: tracciando un bilancio dell'ulimto anno gli operatori avevano parlato di un 2025 difficile sotto molti aspetti, con un andamento altalenante e una clientela spesso disorientata, in cui un ruolo significativo è stato giocato dai lavori in piazza Eroi Sanremesi. I cantieri, le modifiche alla viabilità e una fruizione ridotta degli spazi hanno avuto un impatto diretto sulla frequentazione del mercato, scoraggiando sia i residenti sia i visitatori occasionali. Senza dimenticare poi le difficoltà intorno al rinnovo delle concessioni venutesi a creare per la normativa Bolkenstein: fulcro del nuovo regolamento sarà infatti il primo mattoncino necessario alla stesura dei nuovi bandi per l'affdamento dei banconi, oltre a una serie di novità che mirano a creare una struttura più moderna e rispondente alle necessità attuali.