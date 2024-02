Ventimiglia: 'Waterfront' e 'Campus', l'Amministrazione "L'istanza è carente nei suoi requisiti"

“In riferimento a due recenti missive arrivate in Comune, l’Amministrazione di Ventimiglia ha risposto alla società ‘Namira Srgpa’, in merito alle modalità da seguire per la prosecuzione dell’iter amministrativo e che il Dirigente dell’area tecnica ha comunicato formalmente al Sindaco che l’istanza di iniziativa pubblica, ad oggi, risulta carente dei requisiti per poter essere perseguita”.

Interviene in questo modo l’Amministrazione della città di confine, dopo le notizie relative ai progetti ‘Waterfront’ e ‘Campus’. “Siamo disponibili – prosegue - ad un incontro interlocutorio con Regione Liguria, per chiarire quali siano i profili di natura tecnica e/o la sussistenza o meno dell’interesse pubblico, chiarendo che tale aspetto è competenza inderogabile del Consiglio Comunale”.

“Non si è perso tempo - dichiara il Sindaco On. Flavio Di Muro - a differenza di qualche facile considerazione letta a riguardo, solo a settembre scorso infatti ci è pervenuto il parere favorevole dell’ufficio difesa del suolo regionale, su istanza presentata dalla nostra Amministrazione a dimostrazione dell’evidente intenzione di proseguire con il procedimento. L’ufficio urbanistico comunale, in questi mesi, ha lavorato proficuamente al contenuto della proposta ma, preliminarmente, va chiarita la procedura”.

“Spero – termina Di Muro - che nessun politico voglia sostituirsi, con giudizi approssimativi, alla competenza in merito dei tecnici preposti. Ieri la mia maggioranza ha espresso all’unanimità e convintamente la volontà di proseguire l’iter, quello ritenuto più idoneo e corretto, per vedere finalmente investimenti di qualità come quelli proposti ed opere pubbliche attese dalla cittadinanza”.