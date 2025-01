Urbanistica: passo in avanti per la realizzazione del nuovo Waterfront di Ventimiglia

Si è conclusa positivamente la fase preliminare di confronto (scoping) per il nuovo waterfront di Ventimiglia. Regione Liguria ha infatti espresso il proprio parere favorevole alla prosecuzione del progetto che prevede la realizzazione di due nuovi distretti denominati: ‘Borgo del Forte Waterfront’ e ‘Borgo del Forte Campus’ e riservati, rispettivamente, a nuove residenze e strutture ricettive e a una scuola internazionale in grado di accogliere circa 500 studenti con annesso impianto polisportivo.

I contenuti della valutazione preliminare sono stati discussi oggi in un incontro che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’urbanistica e alla pianificazione territoriale Marco Scajola, del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, dell’assessore Adriano Catalano e dei tecnici regionali e comunali. Ora Regione Liguria e Comune di Ventimiglia proseguiranno sul percorso tracciato incontrando, congiuntamente, i privati che investiranno nell’area e la Sovrintendenza.

“Abbiamo concluso positivamente questa fase preliminare che sarà fondamentale per tutto il proseguo del progetto waterfront di Ventimiglia – dichiara l’assessore regionale all’urbanistica e alla pianificazione territoriale Marco Scajola - Parliamo di un lavoro importante che, tra le altre cose, consentirà la realizzazione di una scuola internazionale con spazi appositi dedicati allo sport e al tempo libero. Il nostro compito è affiancare i comuni nella pianificazione e nel percorso per arrivare alla realizzazione di opere d’interesse per l’intera collettività e questa è certamente uno degli esempi più significativi tra quelle recentemente presentate in Liguria. L’obiettivo è proseguire sulla strada tracciata, insieme a Comune e Sovrintendenza, per fare in modo che quanto programmato dall’amministrazione possa concretizzarsi”.

“Sono lieto che il procedimento stia proseguendo nel modo più corretto – aggiunge il sindaco Flavio Di Muro - Se è evidente l'interesse locale per questa iniziativa imprenditoriale, fa particolarmente piacere riscontrare l'impegno dell'ente regionale, si tratta infatti di uno, se non il principale, investimento privato previsto in Liguria e, per questo motivo, svolgeremo a breve una riunione con l'assessore Scajola e i promotori per approfondire i contenuti dell'incontro di oggi. Proporrò inoltre ai privati di presentare al Presidente Bucci il progetto con le relative ricadute economiche e occupazionali per Ventimiglia e per la Liguria che sono certo saranno condivise e apprezzate”.