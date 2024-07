Ventimiglia: ‘Borgo del forte’ e ‘Borgo del forte Campus’, positivo l’incontro tra Comune, Marina Development Corporation e Namira Sgr

Marina Development Corporation (“MDC”) – società attiva nella rigenerazione urbana connessa a porti turistici, per il benessere e il tempo libero – annuncia di aver rinnovato il dialogo e la collaborazione con l’amministrazione comunale relativamente a Marina di Ventimiglia, il progetto di rigenerazione urbana promosso dalla società, volto alla creazione di una nuova destinazione turistica sul lungomare della città della riviera ligure di ponente, dalla portata internazionale ma a vocazione italiana.

Durante l’incontro che si è svolto nella giornata di ieri in Comune e al quale erano presenti tutti i componenti di maggioranza dell’amministrazione guidata da Flavio Di Muro, oltre a una delegazione di rappresentanti di Marina Development Corporation e di Namira SGR, il nuovo CEO della società Anselmo De Titta ha ripercorso in sintesi le tappe dell’articolato percorso progettuale, illustrandone in dettaglio gli aspetti più significativi nell’ottica di concordare una soluzione di equilibrio che possa soddisfare gli interessi reciproci della città di Ventimiglia e del Fondo BDF, gestito da Namira SGR e di cui MDC è advisor.

«Da alcune settimane abbiamo riaperto il dialogo con l'Amministrazione, con la volontà reciproca di trovare presto sintesi», ha spiegato De Titta, che ha aggiunto: «C'è volontà di mettere a fuoco gli ultimi aspetti per dare il via a questo progetto che la città aspetta da tempo. Ritengo sicuramente positivo l’incontro svolto ieri in Comune con il sindaco Di Muro e con i suoi assessori e consiglieri di maggioranza. Si è trattato di un confronto sereno e mi pare di aver percepito una volontà unanime di portare avanti questo importante progetto che riteniamo tutti sia di straordinaria rilevanza per il rilancio turistico della città di Ventimiglia. Ora si tratta di lavorare insieme per raggiungere nei tempi giusti il migliore risultato possibile. Il progetto è talmente ricco di spunti e qualità che sono certo che arriveremo molto velocemente alla meta. Siamo ottimisti e guardiamo con positività alla prossima fase di dialogo».

Il progetto Marina di Ventimiglia si svilupperà su una superficie totale di 57.000 mq e prevede più interventi, per un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro. Il principale, Borgo del Forte, interesserà l’area di Marina San Giuseppe, alle spalle del porto turistico di Cala del Forte. Dopo la messa in sicurezza preventiva del territorio qui sorgeranno un hotel 5 stelle di 70 camere - con palestra, centro benessere e ristorante fruibili e aperti al pubblico – e 60 appartamenti di pregio. La proposta è di collegare il progetto direttamente al centro storico di Ventimiglia tramite un impianto di risalita ad ovest dell’insediamento, che arriverà fino alla centrale via Verdi, da cui partirà un ascensore che porterà nel cuore della città alta. All’altezza della stessa via Verdi è previsto infine un ulteriore e importante intervento pubblico: un parcheggio a raso di oltre mille metri quadrati e un percorso pedonale con vista panoramica. L’obiettivo è quello di ricucire il brano di città implementando il collegamento tra la Marina e la Città Alta.

Inoltre nell’ex scalo ferroviario del Campasso (30.000 mq), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà realizzato Borgo del Forte Campus: un insieme di strutture a forte vocazione pubblica con funzione didattico-sportiva e per il tempo libero con un importante complesso polifunzionale attrattivo per cittadini e turisti, pensato per inserirsi in maniera strategica e organica nel disegno complessivo di rilancio della città di Ventimiglia attraverso una nuova offerta di alto livello qualitativo.

Marina Development Corporation (MDC)

Fondata nel 2020, fornisce servizi di consulenza e gestione immobiliare a investitori qualificati per lo sviluppo responsabile di destinazioni connesse ai porti turistici nel Mediterraneo. MDC assiste attualmente il fondo “BDF” per lo sviluppo della Marina di Ventimiglia e il fondo “Pisa in Progress” per il progetto di rigenerazione urbana a Marina di Pisa, in entrambi i casi come Project e Development Manager.