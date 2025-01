“Liguria Regione Europea dello Sport 2025”, Vallecrosia riceve la bandiera ufficiale (Foto e video)

Consegnata in consiglio comunale a Vallecrosia la bandiera ufficiale di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”. Il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri l'ha ritirata a Genova e consegnata, ieri sera, nelle mani del presidente del consiglio comunale e consigliere con delega allo Sport Marco Calipa, in assenza dell'assessore Pino Ierace.

"In occasione della cerimonia istituzionale per l'inaugurazione di Regione Liguria come regione europea dello sport 2025 tutti i comuni erano stati chiamati a presenziare per ritirare ufficialmente la bandiera simbolo di questo riconoscimento. Nonostante il nutrito numero di comuni presenti, mio malgrado, ho appreso con grande dispiacere l'assenza del comune di Vallecrosia. Ho ritenuto in mio dovere, in qualità di consigliere comunale, adoperarmi affinché anche Vallecrosia potesse ricevere questa bandiera, un simbolo che rappresenta l'impegno della nostra Regione e dei nostri territori verso lo sport e il benessere" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Per tale motivazione, essendo presente personalmente alla manifestazione ho chiesto al consigliere regionale Veronica Russo, anch'essa presente, di farsi portavoce per poter comunque ritirare la bandiera e consegnarla al nostro comune".

"Grazie alla disponibilità dell'assessore regionale Simona Ferro ho, dunque, provveduto a ritirare la bandiera, che, con grande soddisfazione, consegno ufficialmente nelle mani dell'assessore competente affinché possa essere costudita con il rispetto e il valore che merita" - dice Perri - "Essere regione europea dello sport è un'opportunità straordinaria per promuovere e valorizzare l'attività fisica e lo sport a livello locale creando una cultura della salute e del benessere che si riflette anche nelle nostre comunità. Oltre agli aspetti legati al miglioramento della qualità della vita un tale riconoscimento porta visibilità e sviluppo anche del turismo sportivo attirando visitatori e investitori. Inoltre, lo sport ha un forte valore educativo, sociale e culturale. Attraverso eventi sportivi, attività per i giovani e programmi di inclusione sociale una regione europea dello sport può contribuire a formare una comunità coesa promuovendo il rispetto reciproco, la collaborazione e l'importanza della sana competizione".

"Spero che in futuro simili situazioni non si ripetano e che Vallecrosia possa essere sempre rappresentata nelle occasioni che celebrano il nostro territorio e le nostre comunità" - conclude Perri - "E' nostro dovere essere protagonisti attivi e presenti nei momenti che promuovono i valori dello sport, della condivisione e della crescita della nostra città".