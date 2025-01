Verde pubblico a Vallecrosia, Perri presenta un'interpellanza

"Quante volte curiamo il verde pubblico che ci è stato dato a scomputo dell'operazione Conad? Quante volte noi interveniamo a tagliare l'erba?" . Lo chiede il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri, in consiglio comunale a Vallecrosia, con un'interpellanza sul verde pubblico.

"Abbiamo fatto diversi interventi" - replica l'assessore Denis Perrone - "Non è vero che non stato fatto nulla. In prima persona intervengo".

"Fa l'operaio o l'assessore, un ente pubblico può farlo?" - ribatte il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.

"Sulle opere nuove stiamo cercando di affidare ai privati la manutenzione del verde. Su ogni pezzo di verde pubblico stiamo cercando di trovare un riferimento puntuale" - sottolinea il sindaco pro tempore Marilena Piardi.