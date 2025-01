Vallecrosia, Quesada: "Giardini pubblici vicino a strade sono pericolosi, necessarie recinzioni per garantire sicurezza"

"Alcuni giardini pubblici sono pericolosi". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada in consiglio comunale a Vallecrosia con un'interrogazione incentrata sulla pericolosità di alcuni giardini pubblici adiacenti a strade principali, trafficate e pericolose.

"La vicinanza a strade principali, trafficate e pericolose rappresenta un rischio concreto per i bambini che potrebbero facilmente accedere alla carreggiata. Molti cittadini, in particolare genitori, hanno evidenziato l'urgenza di interventi per prevenire la possibilità di incidenti" - dice il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada del gruppo consiliare 'Vallecrosia prima di tutto' - "Chiediamo di indentificare i giardini pubblici particolarmente pericolosi per la loro vicinanza a strade e richiediamo un intervento immediato per garantire la sicurezza dei bambini nei giardini pubblici con l'attuazione di misure di sicurezza, come recinzioni e altri sistemi di protezione, e i tempi di attuazione. Ci sono in particolare tre aree adibite a giochi per bimbi: l'area dell'Ottagono, che ha visto una riqualificazione di recente, dove sono successi diversi casi di bambini che hanno rischiato di finire sulla carreggiata proprio perché non c'è una delimitazione; i giardini Falcone e Borsellino dovevano essere totalmente chiusi e invece l'intervento eseguito ha solamente migliorato alcune parti ma non ha delimitato il giardino, e il giardino in via Don Bosco, vicino al monumento agli alpini, in cui non ci sono delimitazioni. Chiediamo, perciò, di intervenire nella maniera più celere possibile per andare a sopperire a questo tipo di problematica andando a chiudere definitivamente queste aree".