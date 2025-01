Vallecrosia, la riqualificazione del parcheggio 'Goso' sbarca in consiglio comunale (Foto)

La riqualificazione del parcheggio Goso a Vallecrosia sbarca in consiglio comunale in seguito a una richiesta, presentata dalla minoranza, di convocare una seduta sulla tematica.

"Vi è l'intenzione di confrontarci per intervenire, se c'è la possibilità, per attuare dei correttivi sostanziali al progetto" - afferma il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Abbiamo chiesto se ci sono variazioni ma ci hanno riferito dagli uffici di no. Noi però siamo gli amministratori della città che dobbiamo dire che da domani sarà a pagamento anche di notte. Mi risulta che negli altri comuni ove c'è un parcheggio con la sbarra di notte rimangono aperte. Inoltre, gli abbonamenti non sono previsti in questo parcheggio. Non sono contro i parcheggi ma quanto sarebbe costato al comune la realizzazione di quel parcheggio in diversi step? Se è remunerativo perché non l'ha fatto il comune, che avrebbe potuto gestirlo in maniera più flessibile?".

"L'intento di firmare questa richiesta per parlare del parcheggio è per avere dei chiarimenti" - dice il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "Sarebbe importante capire se l'amministrazione abbia un'interlocuzione con il soggetto attuatore dell'opera affinché si possano andare a correggere il pagamento delle ore notturne o la possibilità di inserire gli abbonamenti. Bisogna trovare una soluzione affinché il quadro economico funzioni. Vogliamo capire se l'amministratore si è confrontata con il soggetto attuatore, se verranno confermate le attuali tariffe, capire quali sono i tempi di realizzazione e se l'amministrazione ha già pensato come intende gestire il parcheggio nella stagione estiva".

"Il cronoprogramma ha ricevuto una serie di variazioni, si rincorrono un po' i tempi. Sarebbe utile dare delle risposte più precise ai cittadini" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Siamo contrari alle tariffe notturne e a politiche che risultano essere vessatorie nei confronti dei cittadini. Chiedo se ci può essere la possibilità di variazioni a riguardo".

"Grazie per avermi dato la possibilità di dare la spiegazione di cosa si tratta e quali saranno i benefici per la città" - replica il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Avrebbe potuto farlo il comune ma non avremo mai potuto fare un mutuo per una cifra simile. Non è mai giunta un'interpellanza mirata in consiglio comunale su questo per avere chiarimenti. Si tratta, comunque, di cose fatte quando l'Italia era ferma a causa della pandemia. Durante il Covid Vallecrosia lavorava. L'opera ha finalità pubblica, inoltre il privato ci dà 330mila euro all'anno, in più guadagniamo 80mila euro all'anno per i pannelli fotovoltaici. Non abbiamo il rischio di impresa, lo ha la ditta. Il quadro economico degli investimenti prevede 330mila euro di canoni annuali. La durata della gestione è pari a vent'anni. La proposta prevede un pagamento di riscatto finale pari a 4milioni. La durata dei lavoro è stata definita in 360 giorni, la scadenza è fissata al 25 settembre 2025".

"Non ho sentito parlare di entrate" - sottolinea il consigliere comunale Fabio Perri - "Un mutuo di 500mila euro compresi Iva per fare un giardino è stato fatto. Se questo parcheggio costa 4milioni allora dico di farlo a lotti funzionali. Avevamo chiesto di convocare un tavolo per verificare il progetto ma non è stato mai fatto. Tutta l'operazione è nata durante l'Amministrazione Giordano. Ci è stato detto che i lavori sono stati bloccati a causa di acqua e sabbia. Le verifiche preventive per avviare i lavori sono state fatte? Siamo un ente pubblico perciò non rischiamo a fallire. Sulla questione delle tariffe e dei tempi mi auguro si possa realizzare velocemente. La gestione provvisoria del parcheggio come sarà?".

"Non ho capito il piglio della risposta" - afferma il consiglio comunale di minoranza Cristian Quesada - "E' una pratica che nessuno ha mai messo in discussione. Il valore dell'opera non è in discussione. Il contratto che è stato firmato prevede la tariffa notturna. E' intenzione dell'amministrazione procedere sulla tabella?".

"Avremo un guadagno: l'abbattimento dei costi" - risponde il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Il beneficio è la buona intenzione di parlare di questa cosa affinché si capisca bene il progetto. Sulle tariffe è molto prematuro parlarne ora, incontreremo il gestore e decideremo al termine del parcheggio. Abbiamo un patrimonio di 23mila metri quadrati. Abbiamo aumentato anche il patrimonio comunale. E' un investimento. Il comune ha fatto un grande sforzo con un leasing in costruendo. EE' stato fatto un grande lavoro e chi ha avuto l'idea e l'ha portata avanti ha fatto una grande cosa per Vallecrosia che in futuro cambierà totalmente. Sono orgogliosa se con un partenariato pubblico privato regaliamo a Vallecrosia un miglioramento".