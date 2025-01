Vallecrosia approva la variazione al bilancio di previsione 2025-2027

Vallecrosia approva, in consiglio comunale, la variazione al bilancio di previsione 2025-2027, ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 8 del 15 gennaio adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, nonostante un voto astenuto e due contrari.

"In sintesi è una variazione d'urgenza dettata dalla necessità di inserire la spesa per le elezioni e capitoli per opere pubbliche" - afferma il sindaco pro tempore Marilena Piardi.

"Il nostro gruppo è favorevole" - dice il consigliere comunale di maggioranza Stefano Fullone.

"Ci asterremo perché la delibera porta al finanziamento di alcune opere che questa amministrazione ha deciso di portare avanti e perciò ci asterremo" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada.

"Noi voteremo contro" - dichiara il consiglio comunale di minoranza Fabio Perri - "Non ho niente da dire sulla variazione per le spese delle elezioni ma le altre variazioni riguardano opere e interventi di vostra scelta che, pertanto, non condividiamo".