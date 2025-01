Area giochi sul lungomare a Vallecrosia, Quesada: "Per quali motivi non è ancora aperta?"

"Vorrei sapere per quali motivi il parco urbano sul lungomare non sia stato ancora aperto". Lo chiede, in consiglio comunale, il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada con un'interrogazione sullo stato dei lavori del parco urbano sulla passeggiata mare a Vallecrosia.

"Una parte verso Bordighera verrà migliorata ulteriormente" - risponde il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Abbiamo creato un bell'ingresso passando da Bordighera. E' stato realizzata un'area con giochi per bambini, con tappetto antitrauma, panchine, tavoli e un pergolato ombreggiante. L'installazione del pergolato ombreggiato è prevista alla fine di febbraio dopo di ché i giardini saranno aperti alla cittadinanza. Inoltre, dovrebbero arrivare le piante da piantumare. Abbiamo scelto questo periodo perché ci hanno detto che è meglio. Quando le piante sono state piantate possiamo inaugurarlo anche se non è ancora stato messo l'ombreggiate ma non vorrei che poi i cittadini, soprattutto gli anziani, potrebbero lamentarsi visto che non ci sarà come promesso. L'ombreggiante abbiamo dovuto aspettare a ordinarlo per indisponibilità di cassa. Lo abbiamo ordinato con il bilancio del 2025 e perciò dovrebbe arrivare a breve".

"Credo che sia utile aprire i giardini il prima possibile" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "Penso che si potrebbero aprire in maniera preventiva anche se non c'è ancora l'ombreggiate visto il periodo non particolarmente soleggiante".