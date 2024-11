Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host aiuta una famiglia in difficoltà

Aiutare una famiglia in difficoltà è stato l'obiettivo del nuovo service messo in atto dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host nella città delle palme.

I Lions hanno aderito a un progetto di assistenza economica per aiutare una famiglia monogenitoriale numerosa. "In comune accordo con gli assistenti sociali abbiamo fornito un aiuto concreto a una famiglia in difficoltà di Bordighera composta da una mamma con a carico tre figli minori tutti frequentanti la scuola primaria" - fa sapere Marco Zagni, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, che ha portato avanti l'iniziativa in comune accordo con il presidente del comitato service Giusy Girardi e i soci Lions - "La famiglia è stata collocata, in via d'urgenza, in un alloggio Arte a seguito di uno sfratto. Noi Lions abbiamo deciso di sostenere la signora, che al momento è sprovvista di mezzi economici per pagare le spese contrattuali e gli affitti pregressi nell'alloggio di Arte".

"Purtroppo, vi sono diverse realtà simili sul nostro territorio" - sottolinea Zagni - "Abbiamo, perciò, intenzione di continuare a proporre services mirati ad aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà".