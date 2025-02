Lions e Noi4You insieme per aiutare chi è in difficoltà: serata benefica a Bordighera (Foto e video)

Una serata conviviale benefica è stata proposta dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host ieri sera al ristorante Chez Louis in corso Italia. Il meeting serale aveva, infatti, come obiettivo raccogliere fondi a favore dell'associazione Noi4You.

Un'occasione per conoscere una realtà del territorio che offre sostegno, promuove l’affermazione dell’autonomia individuale, culturale e professionale e diffonde la cultura del rispetto attraverso eventi di sensibilizzazione, convegni e incontri nelle scuole. "Questa iniziativa ci rende molto orgogliose" - dichiara il presidente di Noi4you Laura Tibald - "Il nostro obiettivo e il nostro lavoro è aiutare donne e uomini in difficoltà, offrire loro sostegno e promuovere l’affermazione dell’autonomia individuale, culturale e professionale. Ci dedichiamo all’ascolto e all’aiuto contro la violenza. L’associazione pone, infatti, l'attenzione a tutte quelle forme di violenza, subdole o palesi, che si presentano in moltissime realtà troppo spesso ignorate. Operatrici e operatori volontari, appositamente formati, ascoltano le storie che le persone vogliono narrare e le affiancano insieme con le psicologhe nella ricerca di possibili soluzioni. Noi4You mette a disposizione gratuitamente consulenze psicologiche, legali e mediche. Abbiamo fatto delle pubblicazioni, sono dei libri che riguardano la genitorialità".

"Proponiamo convegni, incontri ed eventi su temi un po' generici" - fa sapere Patrizia Sciolla di Noi4You - "Tutti i primi giovedì del mese proponiamo incontri sull'autostima ma toccano tanti altri argomenti, in via Firenze a Bordighera. Per esempio, quest'anno abbiamo fatto una carrellata sulle costellazioni familiari. L'anno scorso, invece, abbiamo parlato di educazione sessuale".

Nel corso della serata i Lions hanno anche consegnato il premio "Melvin Jones" a un membro del Lions Club Bordighera Capo Nero Host: Giusy Girardi. "Abbiamo l'onore di consegnare il più alto riconoscimento lionistico, il premio Melvin Jones, a una persona che ha incarnato pienamente i valori del nostro movimento che sono servizio, dedizione e altruismo. Il riconoscimento non è solo un attestato di merito ma è un segno tangibile della gratitudine che il nostro club nutre nei suoi confronti" - dice Marco Zagni, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, che ha consegnato un mazzo di fiori e il premio a Giusy - "E' stata segretaria del nostro club nel 2013-2014 e ha ricoperto il ruolo di presidente 2016-2017. E' stata, infatti, la prima donna a fare il presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host. Ha pienamente dimostrato lo spirito Lions aiutando con impegno chi è in difficoltà e portando avanti con passione la missione lionistica. Lo ha fatto nel club e nella vita. Giusy è una persona davvero speciale e fantastica. Sono certo che questo riconoscimento sarà per lei uno stimolo per continuare a servire con entusiasmo e dedizione. E' con grande emozione e orgoglio che a nome mio e di tutto il Lions Club Bordighera Capo Nero Host le ho consegnato il Melvin Jones, simbolo di eccellenza nel servizio e di autentico spirito lionistico".

"E' stata una sfida perché non c'era mai stata una donna nel nostro club e io ero la prima" - commenta emozionata Giusy Girardi - "Ho avuto tanta gente che mi ha aiutato, tante persone che porto nel cuore. Credo molto nel nostro gruppo perché siamo persone che, a volte, facciamo gli spiritosi ma quando c'è da lavorare siamo sempre tutti molto sul pezzo. Per cui grazie a tutti e soprattutto al presidente. Per me è un onore essere la presidente del comitato services".

"E' una serata molto importante per noi. Bisogna pensare che l'unione fa la forza. Se vogliamo davvero aiutare chi è meno fortunato di noi queste serate diventano fondamentali" - sottolinea Marco Zagni, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "Abbiamo intenzione di continuare a proporre services mirati ad aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà sul nostro territorio perché, come disse Melvin Jones: 'non si può andare lontani finché non si fa qualcosa per qualcun altro'".