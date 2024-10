Un aiuto alle famiglie in difficoltà, un successo lo 'zaino sospeso' del Lions Club Bordighera Capo Nero Host (Foto)

A Bordighera è stata un successo la raccolta solidale di materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà. Grazie allo "zaino sospeso", un service proposto dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host per tutto il mese di settembre presso la Tabaccheria del Corso, in corso Italia, sono stati raccolti zaini, libri, diari, penne, temperini, quaderni, pastelli, pennarelli, matite, cartelline da disegno, astucci, gomme, album, forbicine, calcolatrici, righelli, squadre, goniometri, compassi e ogni articolo utile per la scuola.

In tanti hanno aderito all'iniziativa solidale. "Il service ha avuto successo" - fa sapere Marco Zagni, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "Abbiamo intenzione di continuare il service, visto che sul territorio di Bordighera c'è richiesta. Lavoreremo, quindi, molto per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà".

Il materiale raccolto è stato consegnato da alcuni membri del Lions Club Bordighera Capo Nero Host agli assistenti sociali per essere poi distribuito alle famiglie in difficoltà. Per l'occasione era presente anche l'assessore con la delega ai Servizi Sociali Martina Sferrazza.